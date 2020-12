Médica cartagenera que estuvo tres meses en la UCI por coronavirus pide el bono Covid

Luego de cumplir tres meses internada en una Unidad de Cuidados Intensivos, luchando contra el covid-19, Delfina Vivero vive actualmente para contar su trágica historia tras contagiarse del virus en ejercicio de sus funciones como médica.

“Ejerciendo mis labores como médico tuve contacto estrecho con una persona positiva, quien hoy por hoy perdió la batalla contra el virus y además hacía parte del grupo Covid, y pues días después comencé a sentir los síntomas, fiebre y dificultad respiratoria, y además con el antecedente de que soy asmática, lo que me llevó a estar en una UCI por tres meses”, relató.

“Ingresé a la Clínica San José de Torices de Cartagena, me intubaron, y luego fui trasladada por vía aérea a la Fundación Cardiovascular a quienes hoy les agradezco su atención. En ese lugar estuve por tres meses y requerí múltiples terapias para la recuperación”.

Vivero reveló que cuando le dieron de alta nuevamente tuvo que aprender a hablar, caminar, escribir, conducir, “y pues me dieron una incapacidad de seis meses, la cual a los tres meses me vi forzada a iniciar mis labores para mi sustento, debido a que la ARL Positiva a la fecha no ha respondido por ningún de indemnización, ni por las secuelas con las que quedé, que es hipertensa, diabética y actualmente quedé anticoagulada por un tiempo determinado”.

Confirmó que, en medio de la superación del virus, hoy por hoy no ha sido beneficiada por el bono Covid que prometió el Gobierno.

“No he sido seleccionada para el bono Covid que ha prometido el Ministerio de Salud. Yo he tratado de hablar con la ARL, pero como todo es por vía virtual, se ha dificultado bastante; lo del bono Covid no me ha dado respuesta, lo único que me dicen es que todo el personal de salud que trabaja en régimen especial no vamos a ser beneficiados, y realmente lo necesito”, expresó.

“Yo sé que mi vida no vale lo que dan en el bono, pero me ayuda para continuar con mi atención en salud, debido a que por tener un contrato por prestación de servicio, debo pagar mi seguridad social”, dijo.

Vivero asegura que todavía tiene secuelas del covid-19, pero confía en que la recuperación será de manera satisfactoria, mientras sigue cumpliendo con su labor como médica en Cartagena.