Médico intensivista recibió la primera vacuna contra el Covid-19 en Cartagena

Una enfermera preparo la jeringa y de forma suave y delicada aplicó la primera dosis del bilógico que ya se encuentra en la ciudad.

"En el nombre de Dios, la primera vacuna contra el Covid-19 para el doctor, no se puede sobar, que Dios lo siga conservando", expresó la enfermera.

El doctor Juan Manuel Montes es subgerente de Cuidado Crítico del Hospital Universitario del Caribe. El galeno dijo: "me siento tranquilo y bien".

"Yo no sentí nada, pensé que ni me habían vacunado, cuando sentí fue la parte, lógicamente, de góticas de sangre que salen, pero de dolor y eso yo no sentí nada, he sentido más las inyecciones cuando las he recibido en la nalga, que esta ", sostuvo Montes.

¡Para la historia! Este fue el momento en que el médico Juan Manuel Montes Farah, recibió la primera dosis de la #VacunasCOVID19. El intensivista y especialista en cuidado crítico se convierte en el primer cartagenero en ser vacunado este 18 de febrero @hucaribe1 @DadisCartagena pic.twitter.com/biV8d6PwdA — RCN Radio Cartagena (@RCNcartagena) February 18, 2021

Por su parte, la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis Johana Bueno, indicó que serán 1.260 las vacunas que se aplicarán al personal médico de la primera línea de atención al covid-19, en los principales centros médicos, entre ellos el Hospital Universitario del Caribe, donde inmunizarán a 510 personas.

"Hoy el doctor representa un símbolo de esperanza para todos los cartageneros que han sido afectados por esta pandemia", manifestó Johana Bueno.

Añadió que "la meta diaria es vacunar a 200 profesionales de la salud de la primera línea de atención de la Covid-19, hasta agotar las 1.260 vacunas dispuestas por el Ministerio de Salud, en esta primera fase del Plan Nacional de Vacunación, en Cartagena".

En el Hospital Universitario del Caribe fueron vacunados, en este primer día, un total de 60 empleados, entre profesionales de la salud y personal de logística, entre los que se encuentran aseadores, médicos internistas, enfermeras, auxiliares de enfermería y guardas de seguridad.