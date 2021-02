Médico intensivista será el primer vacunado contra la covid-19 en Cartagena

En el Hospital Universitario del Caribe ya se reveló el nombre de la primera persona que será vacunada contra la Covid-19; se trata del médico intensivista y especialista en cuidado crítico Juan Manuel Montes Farah, de 69 años de edad, quien ha sido uno de los funcionarios con más tiempo laborando en el hospital.

Hay que destacar que, de las 1.260 vacunas que le corresponden a Cartagena, 1.074 serán aplicadas a los trabajadores del Hospital Universitario del Caribe.

"Hay una mezcla de sentimientos, lo primero es que el Hospital Universitario del Caribe es el referente y de ser yo la primera persona en vacunarse, pues lo recibí con mucha humildad", expresó Montes Farah.

"Yo estoy lleno de optimismo, de esperanza y de fe en que vamos a salir adelante, y todo lo que hagamos para hacerle frente a esta pandemia, tiene que ser motivo de alegría. Yo pienso es en todas las cosas provechosas que vamos a tener de la vacuna, en nada me he detenido a pensar en que será alguna situación adversa que nos pueda ocurrir", dijo.

Montes también recordó cuando llegó el primer caso de Covid-19 al hospital y los médicos que, pese a que lucharon por seguir viviendo, no lograron vencer el virus.

"Desde marzo cuando tuvimos el caso cero, hasta esta parte, yo nunca he dejado de venir ningún día al hospital, he estado siempre en la primera línea y no tengo horario, yo llego a las cinco de la mañana y de ahí en adelante puedo salir en la tarde o en la noche, si me toca regresar”, manifestó.

Agregó que, “tengo muchos sentimientos, algunos pacientes que se han recuperado, otros pacientes que se han ido; siempre me ha marcado el hecho de que mi amigo Virgil Carballo, médico especialista en medicina interna, hoy no esté con nosotros, también el doctor Oswaldo Escobar y otro médico que no pudimos recuperar, pues son situaciones que me han marcado".

Además dijo que, esto es un tema de disciplina, y pese a estar vacunados, se debe seguir cumpliendo con las recomendaciones para proteger a la comunidad.

“Pienso y alegó a que sean los camilleros los que sigan en vacunarse porque son las personas con mayor exposición. Pero, quiero decirles también que, el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el riesgo de vacunarse".

Por su parte, Felipe Aguirre Arias, gerente interventor del Hospital Universitario del Caribe, dijo que, el Hospital Universitario del Caribe tiene listo y habilitado su puesto de vacunación para el personal de la primera línea, que son los que atienden directamente los pacientes Covid.

Añadió que, "tenemos el área adecuada, el personal de enfermería con experiencia y capacitación, y todos los servicios complementarios de médicos y especialistas, disponibles y atentos para prestar un buen servicio".