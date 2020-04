Médicos del Cesar denuncian que trabajan sin elementos de protección frente al coronavirus

"Es fundamental protegernos; si no, la cadena de contagios aumentará. No podemos olvidar que hay pacientes asintomáticos, incluso médicos que podrían estar contagiando a más personas por no tener protección”, aseguró el doctor Joaquin Maestre, presidente del Colegio de Médicos del Cesar.

La agremiación señaló que los casos que registran las autoridades en Valledupar no corresponden a la cifra real de contagios; aseguran que hay profesionales de la salud infectados con la Covid-19, razón por la que muchos médicos contemplan la posibilidad de renunciar.

"Los pacientes ya están ahí. Incluso hay enfermeras que ya han sido confirmadas y por eso los médicos se están negando, por obvias razones, a prestar ese servicio", precisó el presidente de la agremiación.

Cabe destacar que los profesionales que integran esta comunidad afirman que se vienen días difíciles para la atención de la pandemia. Por eso, exigen de manera urgente que se entreguen todos los elementos de bioseguridad para garantizar que los médicos acudan a el llamado de los contagios.

En Cesar se registran 32 casos de la Covid-19; este fin de semana se registró el mayor número de reportes positivos, once en total.