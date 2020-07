Medidas de toque de queda y ley seca se mantienen en el Atlántico

La Gobernación del Atlántico anunció que las medidas restrictivas establecidas para contener posibles contagios por la COVID-19, como toque de queda y ley seca, se mantienen durante los fines de semana, para garantizar la salud y protección de la ciudadanía en las poblaciones ante el coronavirus.

En este sentido, se confirma que hoy sábado, el toque de queda inicia a las 2:00 de la tarde y se extiende hasta las 5:00 de la mañana del martes 21 de julio.

El secretario del Interior del departamento, Yesid Turbay, entregó detalles de la iniciativa, en cuanto al toque de queda, que se encuentra vigente para los 22 municipios del Atlántico con excepción del Distrito de Barranquilla.

“El toque de queda operará los días de semana, de 8:00 p.m. a 5:00 am. del día siguiente. Para los fines de semana, de 8:00 a.m. a lunes, 5:00 a.m., con excepción de los fines de semana en donde se presente el lunes festivo, como el actual, donde tenemos el festivo del lunes 20 de julio, que se extenderá hasta el martes, a las 5:00 Aa.m.”, indicó el funcionario.

La ley seca igualmente se ratifica para la ciudadanía durante las fechas establecidas.

“Entre semana, de 8:00 Aa.m. a 5:00 Aa.m. del día siguiente y los fines de semana, de 8:00 a.m. a lunes, 5:00 a.m., con excepción del presente fin de semana, que tiene lunes festivo, que será hasta las 5:00 a.m. del martes 21 de julio. El pico y cédula operará con dos dígitos, de acuerdo a la programación establecida. Tenemos igualmente la prohibición del parrillero o acompañante en las motocicletas, motocarros, en los 22 municipios del departamento del Atlántico”, agregó el jefe de la cartera de Gobierno departamental.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la comunidad para que tome las medidas de autocuidado necesarias, permaneciendo en casa y cumpliendo las disposiciones estipuladas en el decreto departamental.