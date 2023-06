Menor de 12 años fue asesinada en medio de un ataque sicarial en Soledad, Atlántico

Fueron tres los disparos -(dos en la espalda y otro más en una de sus piernas) los que recibió la joven de 12 años y que le segaron la vida minutos después en el Hospital Universidad del Norte, cerca al lugar de los hechos.

La menor de edad aprovechó su cese de actividades escolares y le pidió a su mamá, como generalmente lo hacía, pasar la temporada de vacaciones en la casa de su tía, ubicada en la carrera 13a con 60, en el barrio Villa del Carmen II, en Soledad (Atlántico).

María Eugenia Ariza, madre de la menor de edad, no le vio problema alguno. Desde el mismo viernes pasado la niña salió de su casa en el barrio El Concorde de Malambo a compartir con sus primos y primas en Soledad.

Sin embargo, la tragedia llegó este lunes en la noche cuando Ángela se encontraba con sus familiares en la terraza de la casa.

Al sitio llegaron tres sicarios con revólver en mano. Uno de los primos de Ángela alertó y todos salieron corriendo hacia el interior de la casa buscando refugio; no obstante, la menor de edad se quedó en la sala y las balas la alcanzaron.

"Llegaron tres tipos en moto, pero las motos las dejaron arriba. Ellos venía a pie y mi hermano se dio cuenta que venía el con el revólver afuera. Él corrió y todos también salimos huyendo hacia el cuarto, pero mi prima se dio cuenta que yo no alcancé a meterme al cuarto y se quedó conmigo en la sala y me decía que no me iba a dejar sola", relató Sheisi Gutiérrez, prima de la víctima.

Agregó que "ellos comenzaron a disparar y ella cayó inconsciente. Yo la llevé al hospital y ella seguía diciéndome que no me iba a dejar sola, me decía que le dolía y ya luego me llamaron a decirme que había muerto".

Sin embargo, la familia asegura desconocer el porqué de este ataque sicarial o contra quien puntualmente iba dirigido.

María Eugenia, madre de Ángela, imploró justicia para que den con los responsables de arrebatarle a la vida a la menor de edad.

De momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha entregado declaraciones sobre este nuevo caso en el que pierde la vida un menor de edad.

Recordemos que el domingo 25 de junio también un joven de 15 años resultó muerto tras recibir un disparo en la cabeza, en medio de un enfrentamiento entre pandillas, en el sur de Barranquilla.