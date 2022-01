Insólito fue el hecho donde perdió la vida un menor de 3 años, en el interior de su vivienda, ubicada en en el barrio Santo Domingo, al sur de Barranquilla, en la tarde de este viernes, en medio del partido de Colombia Vs. Perú.

De acuerdo con el relato de Juan Escorcia Contreras, abuelo del menor, la madre del niño lo dejó en la habitación viendo televisión, en la parte superior de una cama litera o camarote, y al cabo de diez minutos que regresó encontró la impactante escena.

"Él estaba jugando en la cama y se le fue el cuerpo quedando entre la pared y el camarote, él tenía una dificultad en el brazo izquierdo a raíz de una enfermedad que tuvo un año atrás y no podía agarrar bien con ese brazo. No sabemos cómo se le pudo ir el cuerpo por ahí, cuando ya mi hija regresó, lo encontró colgado y trató de salvarlo, pero ya no había nada que hacer", contó el familiar.

La madre llevó al menor hasta un centro asistencial, pero infortunadamente llegó sin signos vitales. Según sostuvo el abuelo, el menor ya había sufrido un accidente anteriormente que lo tuvo al borde de la muerte.

"Esto nos tiene dolidos, fue algo inesperado. Él hace dos años tuvo un problema que se cayó y sufrió un golpe fuerte en la cabeza por lo que le salió absceso y le tuvieron que cauterizar con rayos X y afortunadamente sobrevivió a eso, se venía fortaleciendo y creciendo, y ahora pasa esto, nos sentimos muy tristes, era nuestro bebé. Mi hija está consternada con esto, una madre no quiere que esto le pase un hijo", agregó.

Ante este trágico hecho, las autoridades se desplazaron al lugar para iniciar las indagaciones correspondientes.

Personal del CTI de la Fiscalía fue el encargo de la inspección técnica del cuerpo del menor y posteriormente llevado a la morgue de Medicina Legal para su respectiva necropsia de rigor.