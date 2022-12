Un hecho lamentable se registró la noche del 27 de diciembre en la clínica Niño Jesús de Sincelejo, donde una pequeña de solo seis años de nacida falleció en extrañas circunstancias.

La menor fue llevada inicialmente al puesto de salud del municipio de Sincé, de donde era oriunda, y posteriormente remitida a un centro asistencial de Sincelejo, donde después de varias horas de atención médica falleció.

Le puede interesar: No para tragedia humanitaria en La Guajira: otros tres niños murieron por desnutrición

Según su madre de la menor, la niña presentó fiebre, vómito, diarrea y deshidratación desde el fin de semana, pero solo cuando los médicos en Sincelejo la revisaron, asegura la mujer, descubrió que había sido abusada sexualmente.

“Cuando la niña llega al hospital no le podían encontrar la vena porque estabas deshidratada; eso fue lo que me dijo el doctor (...) Cuando llegué aquí para que la revisen, fue que me dijeron que era abuso sexual que le habían hecho a la niña", aseguró Olga Castro, madre de la pequeña.