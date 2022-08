Menor resulta herido tras ser atacado por su compañero de clase en Cartagena

Con una herida en su rostro se encuentra un menor en Cartagena, que fue atacado con un objeto cortante cuando se encontraba en el salón de clases con sus compañeros.

En diálogo con RCN Mundo, Candy Arrieta, madre del menor, contó que el hecho se registró en la Institución Educativa Santa Lucia, ubicada en el barrio Chile, cuando un grupo de estudiantes y su hijo se encontraban solos en el aula.

Le puede interesar: Críticas a propuesta para crear el 'departamento del Magdalena Medio', con parte del sur de Bolívar

"El niño estaba jugando con sus compañeritos, por la forma como jugaban la seño los castigo y los subió al aula solos donde siguieron jugando, mi niño dice que a uno de sus compañeros lo empujó y le golpeo uno de sus ojitos, ese chico se levanta y lo corta con un exacto", contó Candy Arrieta.

Señaló, que, “los niños gritaron y fue cuando las profesoras subieron a verlo; dónde está el cuidado de las profesoras, cómo van a dejar a los niños solos, y es la hora y la rectora no se pronuncia. Quiero que a mi hijo lo vea medicina legal porque los profesores dicen que solo fue un golpe, quiero que no se vulneren los derechos de mi hijo, quiero que el colegio me responda".

Lea también: ¡Vuelve y juega! Cobran a turistas $2'636.358 por dos mojarras y cuatro cervezas en Playa Blanca

Puntualizó que, su hijo no quiere regresar al colegio, "tuvo cita en el ICBF y lloraba decía que nadie lo iba a querer con la cicatriz, que no quiere regresar, dijo que tenía miedo, mi hijo tiene un trauma psicológico y es reiterado los ataques".

"Ya van cuatro veces que mi hijo ha sido atacado, primero un compañero le pego una cachetada, segundo un niño con un lápiz le puyo la manito, el 4 de agosto le dieron una trompada que casi lo deja sin ojo, eso es bullying”, expresó la madre del menor.

RCN Mundo estableció comunicación con la institución educativa Santa Lucia para conocer detalles de lo sucedido, pero no fue posible obtener respuesta alguna.