“Mentirosos argumentos”: la respuesta de la alcaldesa de Santa Marta al técnico de Junior

Juan Cruz Real, director técnico de Junior de Barranquilla, criticó fuertemente el estadio Sierra Nevada de Santa Marta después del partido entre el equipo 'rojiblanco' y Unión Magdalena por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

A pesar que el compromiso no se terminó por falta de garantías debido a los enfrentamientos que protagonizaron los hinchas en las tribunas del escenario, Cruz Real se refirió a lo que fue el desarrollo el encuentro y tuvo un apartado especial en el que cuestionó el estado del césped y los camerinos.

“Me sorprende, y quiero ser respetuoso con esto, que una cancha de esta, un piso de este tipo, se use para jugar partidos de primera división. La pelota no se puede controlar, pica para todos lados, perdemos a Rosero por la irregularidad del campo, ya que se hizo un esguince de tobillo. Yo creo que en ese sentido y en todo lo demás, fue negativo. La cancha mala, los vestidores donde estábamos nosotros eran impresentables, sin agua, sin nada. Hay cosas que no se pueden permitir. La cancha y este estadio son injugables”, dijo el técnico

Ante las críticas, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Johnson, se pronunció en sus redes sociales para defender al estadio y señaló que calificó lo dicho por Juan Cruz Real como "argumentos mentirosos".

"Sr. Cruz, DT del Junior, es muy simple; si el campo de juego y los camerinos del #SierraNevada no estuvieran en óptimas condiciones la @Dimayor y los jueces de cada fecha no permitieran que se jugaran ni los partidos del Unión Magdalena, ni los de Valledupar".

Igualmente, tal como está estipulado en el contrato le hemos exigido al gerente del Unión Magdalena garantizar la logística de cada partido, además de la limpieza antes y después de los encuentros, lo tienen que cumplir. ¿Qué pretendía con sus mentirosos argumentos? No quisiéramos creer que sus palabras tienen otras intenciones fuera del fútbol", afirmó.