Samuel Santander Lopesierra 'el Hombre Marlboro’, quien pagó 18 años de prisión en EE.UU., donde fue condenado por narcotráfico, oficializó su candidatura a la Alcaldía de Maicao, en presencia de decenas de ciudadanos que lo acompañaron hasta la Registraduría delegada.

El político guajiro se inscribió por un movimiento independiente alternativo donde logró recoger 63.890 firmas, pese a los cuestionamientos públicos por su pasado judicial y a que algunos abogados afirman que está inhabilitado por haber sido condenado.

“Quiero agradezco a Dios inmensamente esta gracia que me ha dado para poder tener ese carisma que se ha multiplicado tanto en la localidad de Maicao, en mi municipio querido”, dijo Lopesierra al momento de su inscripción.

Así mismo, aseguró que, pese a que han “esculcado su vida, jamás me han cuestionado porque jamás he participado en un hecho o acto de corrupción, son valores que hoy el pueblo me agradece”, por eso prometió que ningún personaje cuestionado de la política en La Guajira, hará parte de su campaña.