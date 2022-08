Mexicanos también fueron intimidados por vendedores en Playa Blanca: pagaron $3 millones

Tras el escándalo por el cobro abusivo a turistas a siete turistas mexicanos en Playa Blanca por parte de un establecimiento de la zona, uno de ellos contó detalles de lo ocurrido el día lunes mientras disfrutaban del balneario.

Miguel Mayen, uno de los afectados, relató cómo llegaron al lugar y la manera en la que tuvieron que sortear el cobro exagerado de los servicios de comida, bebidas y lancha por $6 millones, el día lunes 25 de agosto.

“Con un grupo de amigos, el día lunes decidimos ir para allá (Playa Blanca) porque nos habían dicho que es muy bonita y se la pasaba muy bien. Fuimos para allá en una lanchita que pasó por nosotros para llevarnos al lugar. Nos acomodamos, empezamos a pedir las bebidas, comidas, nunca lo llevaron la Carta”, detalló Mayen.

Según el turista, en varias oportunidades pidieron la carta, pero nunca se las entregaron. “Siempre nos decían los chicos de ahí que no, que ahorita te la llevas para ver qué más o menos; nunca nos la llevaron”, dijo.

Puede leer también: Turista mexicano denunció que le cobraron $6'502.000 por comida y servicios en quiosco de playa de Barú

Aseguró que teniendo en cuenta la experiencia en otras playas a las que habían ido, confiaron en los vendedores y siguieron pidiendo: “Bueno, ya habíamos estado en algunas otras playas y más o menos ya sabemos los precios y dijimos, bueno, va a estar algo similar al momento de pedir la cuenta".

Sin embargo, el panorama cambió y la experiencia no fue la misma que tuvieron en otros sitios. “Vimos que era exagerada la cuenta, entonces les preguntamos, 'Oye, ¿por qué tanto?', Y nos dijo que 'aquí los precios se cobran así porque es la playa más bonita y los precios se elevan'. La cosa si se nos hizo algo muy, muy exagerado".

Aseguran que, tras detallar el cobro, se asombraron del costo de los productos y los servicios que les cobraban: “Les dijimos que por qué nos estaban metiendo servicios y nos dijo 'cómo no, por nuestro trabajo'. O sea, aparte que en propina, más aparte esto estaría entonces fueron muchas cosas”.

Agregó que "nosotros, al ver esto le dijimos que 'no hay manera de poder pagar esto'. La gente, pues si se empieza a poner un poquito agresiva. Nuestros guías de turismo por esos días habló y ellos me dijeron, no te preocupes, no vas a pagar, eso es muchísimo”.

También puede leer: Unos 200 bebés mueren cada año en Cartagena por falta de asistencia

Asegura que luego de que el guía notó los precios e hizo el reclamo, empezaron a mediar. "Entonces, ellos empezaron a negociar con ellos y bajaron la cuenta y, aun así, todo era exagerado. Les dijimos, 'vamos por la patrulla' y las personas dijeron 'no te preocupes otra vez, no vaya por la patrulla'".

"Fue cuando entonces empezaron a juntar gente. Sí fue algo así como hay que mirar si nos hacen algo porque ya había mucha gente por ahí. Nosotros ahí todos seguíamos negociando. Ya estaba oscureciendo. Entonces fue un momento tenso”, aseguró Mayer.

Tras varios minutos de tensión y preocupación por temor que les hicieran algo ante el reclamo por el cobro exagerado, lograron un acuerdo: “Al final del día terminamos pagando $3 millones (...) considero que sigue siendo algo excesivo. Ya no quisimos seguir alegado, más por el modo que no fueron a hacer algo".

Miguel cuestionó la falta de una autoridad a la que puedan acudir los turistas o ciudadanos víctimas de este tipo de abusos en esta playa: “Ahí en esa playa no vienen con un módulo de atención al turista, no vemos patrullas de Policía que estuvieron dando vuelta”.

Lea también: Muere en extrañas circunstancias pareja de turistas holandeses en Cartagena

Sobre la conversación que sostuvieron con la Corporación de Turismos de Cartagena, destacó que es importante, que esperan que tomen acciones contundentes para que estos casos no se repitan.

“Las autoridades de turismo dijeron que iban a hacer reportes en los grupos de noticias para que no vuelva a suceder y lo que nosotros queremos es que traten de que no suceda”, indicó.

En un comunicado, Corpoturismo dijo que los turistas no denunciaron. Frente a ello, Miguel explicó: “No pude denunciar porque mi vuelo ya salía en la noche; no me daba tiempo ir a hacer la denuncia pública. Esperemos que con los guías con los que íbamos pueden hacer la denuncia, para que esto no se quede así".