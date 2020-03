Desde el pasado 8 de marzo, una mujer británica de 85 años de edad, fue internada en la Clínica Medihelp con síntomas gastrointestinales. Al practicarle la prueba de Covid-19, dio positivo y de inmediato se convirtió en el primer caso en Cartagena.

Después de cumplir casi 20 días bajo estricta atención médica y con continuos reportes de su estado de salud, la mujer se recuperó, y su hijo, quien viajó desde Oxford, Inglaterra, hoy hizo público su agradecimiento con la clínica.

“Mi experiencia en la clínica fue fantástica, el cuidado médico es excelente, he sido informado de la condición de mi madre todas las veces que he preguntado, incluso cuando no había llegado a Colombia e igualmente estando aquí”, sostuvo el hijo de la mujer de 85 años.

Agregó que “en las últimas dos semanas que he visitado la clínica, he podido conocer varios del equipo de enfermería, médicos y administrativo, me ha sorprendido su dedicación y profesionalismo, sus niveles de conocimiento son muy buenos, dándome siempre tranquilidad”.

“Mi madre estaba en un estado crítico cuando llegó al hospital, y ahora está mejor, los estándares de cuidado que tuvieron con ella fueron increíbles, nosotros en Inglaterra tenemos el servicio nacional de salud que es auspiciado por el Gobierno; estas últimas dos semanas han sido difíciles para mi madre, y espero que en los próximos días pueda ser dada de alta”, indicó.