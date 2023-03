Miles de personas marcharon contra la reforma a la salud en Barranquilla

Miles de personas marcharon en Barranquilla para expresar su descontento con la reforma a la Salud planteada por el Gobierno Nacional y socializada por la ministra Carolina Corcho.

El recorrido que inició en el estadio Édgar Rentería, hasta llegar al Coliseo Baby Sugar Rojas, se desarrolló en calma. Durante la caminata, los ciudadanos gritaban: “Reforma sí, pero no así”.

“Lo que nosotros queremos es reclamar una reforma que, no destruya nuestro sistema de salud. Hay muchas inconsistencias, muchas cosas que sentimos, no se ha hecho de manera clara. Queremos saber qué va a pasar con los pacientes de alto costo, no tenemos idea de qué va a suceder ahí. Lo que deseamos es que se haga una reforma, ya que no vemos inconvenientes, pero lo que no queremos es que se haga de la manera en la que está ocurriendo”, aseguró Carolina Barraza.

No obstante, horas antes, un grupo de ciudadanos realizó un plantón en el punto donde culminó la marcha, sitio en el cual estuvo la ministra Corcho, despejando dudas sobre la iniciativa presentada.

“Como usuarios necesitamos que nos aclaren muchas dudas y muchos vacíos que nos ha dejado esta reforma, que ha sido permitida por el Gobierno que sea aceptada”, aseguró Juliana Barrios.

Sin embargo, de acuerdo con la jefa de la cartera, la modificación al sistema de salud mantendrá los tratamientos de alto costo que, seguirán siendo pagados con recursos públicos, como actualmente ocurre.

Sobre las EPS indicó que “quiero decirle al país que, sin la reforma, estas entidades se acabarían en cuatro o cinco años. Empezaron 150, van 28 y si se liquida en este momento las que no cumplen, en un efecto de dominó".

Corcho agregó que "lo que evitaría que desaparezcan es la reforma, al dar la posibilidad para que las buenas EPS, las que cumplen, continúen en el sistema, haciendo atención primaria, con las clínicas que en este momento manejan en la mediana y alta complejidad, aportando y apoyando su experiencia en auditorías, como lo están haciendo”.