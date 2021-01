Militarizan El Salado para garantizar la seguridad de los habitantes

Agentes especiales del Gaula Militar y de la Policía Nacional adelantan una custodia especial para garantizar la seguridad de los habitantes del corregimiento de El Salado, Bolívar.

El contralmirante Juan Ricardo Roso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, expresó que el corregimiento de El Salado, ubicado en el municipio del Carmen de Bolívar, siempre ha estado custodiado por las fuerzas militares y ahora con mucha más contundencia, hacen presencia en ese punto del departamento Bolívar.

"En el corregimiento de El Salado, tenemos en este momento a 58 hombres pertenecientes al Batallón de Infantería de Marina #13, también tenemos al Batallón de Alta Movilidad, al Gaula Militar Bolívar, sumado a los 30 hombres de la Policía Nacional", detalló el contralmirante.

Le puede interesar: Circulan panfletos con amenazas en El Salado (Bolívar)

Igualmente, señaló que, "son 88 hombres policiales, para una población de aproximadamente 600 habitantes; tenemos un pie de fuerza sólido, es permanente, siempre ha tenido presencia policial el corregimiento de El Salado".

El comandante de la Fuerza Naval del Caribe, se refirió a las investigaciones que adelantan las autoridades para dar con el paradero de los responsables de generar las amenazas entre la comunidad, "en coordinación con Fiscalía, Policía e inteligencia Armada, estamos adelantando las investigaciones sobre la procedencia de los panfletos amenazantes, tenemos varias hipótesis, unas con mayor y otras con menor porcentaje de credibilidad o de fuerza, no descartamos ninguna".

Aseveró que, "por el tema de la reserva de las investigaciones, no nos atrevemos hacer afirmaciones, estamos trabajando decididamente, no solamente con el personal con tropas para garantizar la seguridad, si no, para dar con los responsables de estas amenazas, identificarlos y colocarlos bajo responsabilidad de las autoridades competentes".

Lea también: Aumentan el pie de fuerza en El Salado por panfletos amenazantes

Neida Narváez, habitante de El Salado, manifestó que se siente segura con la presencia de las autoridades, "tenemos presencia de las fuerza pública, nos sentimos tranquilos y queremos que continúen en nuestra población".

La percepción de inseguridad ha disminuido en el corregimiento, sus moradores nuevamente están retornando al campo, transitan por las vías, charlan en las calles y dicen dormir tranquilos.

"Todo esto es porque aumentaron el pie de fuerza y así debe ser siempre", puntualizaron los salaeros.