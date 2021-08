MinCultura suspende intervención en murallas de Cartagena y anuncia visita técnica

El Ministerio de Cultura anunció que le ordenó al Club de Pesca de Cartagena suspender "de manera inmediata" la intervención no autorizada adelantada en el complejo amurallado de Cartagena de Indias.

En un documento esa entidad indicó que adicionalmente, este viernes 20 de agosto, "realizará visita de carácter técnico para verificar las obras realizadas, sin autorización, sobre el monumento Fuerte San Sebastián del Pastelillo, declarado como monumento nacional hoy Bien

de Interés Cultural del Ámbito Nacional".

Para el Ministerio de Cultura, "es importante señalar que mediante resolución del 20 de enero de 1.944 la Sociedad de Mejoras Públicas delegó “en el Club de Pesca de Cartagena, la misión de custodiar y conservar el Fuerte de Pastelillo para continuar la organización y desarrollo que actualmente están en práctica como centro de atracción para el turismo Nacional y extranjero".

Sin embargo, el Club de Pesca, "por ningún motivo podrá efectuar reformas arquitectónicas que puedan variar el estilo original de la fortaleza".

La entidad precisó que luego de revisada la base de datos de la Dirección de Patrimonio, "la entidad no cuenta con ninguna solicitud de intervención sobre este bien de interés nacional y, por tanto, "tomará los correctivos necesarios que permitan la restauración de este bien".

Entretanto este jueves el alcalde William Dau Chamat se pronunció sobre el tema e indicó que el fuerte de Pastelillo es el único bien patrimonial de Cartagena que no está siendo administrada por la Escuela Taller, encargada de estas funciones.

“Parece ser, según lo que me informan, que ese es un convenio que tiene el Ministerio de Cultura directamente con el Club de Pesca, me informaron, no sé si sea cierto, que es un trabajo que hicieron para eliminar hongos", dijo el mandatario local.