Mineros artesanales del corregimiento de Arroyo de Piedra, en jurisdicción del municipio de Luruaco, en el centro del Atlántico, denunciaron que privados llegaron y les prohibieron trabajar.

De acuerdo con Enildo Altamar, líder de la zona, estas personas les manifestaron que la empresa Argos les cedió los títulos por una contratación y debido a eso, explicó, son los únicos que pueden hacer labores de explotación.

"Ese privado llegó con arma de largo alcance, por eso le hago un llamado a las autoridades para que investigue, porque eso nunca había pasado aquí, ni en los tiempos malos que habían ocurrido en el país. Esos hombres llegaron amedrentando y no fue con una persona sino con todas", aseveró Altamar.

De acuerdo con él, la situación genera incertidumbre en la comunidad, al explicar que, el 85% de los habitantes depende de la extracción de los materiales, según sus cálculos 450 familias viven de la minería.

"Aquí trabajan tanto hombres como mujeres de manera directa e indirecta, los propietarios de algunas canteras, los que trabajan en la extracción, los que trabajan moliendo, los que cargan el calcio, los de las volquetas, los mecánicos, los dueños de restaurantes".

Toda esta situación puesta en conocimiento de la opinión pública desencadenó el bloque de la vía La Cordialidad.

RCN Radio consultó con la compañía, que compartió un comunicado, en el cual expresaron: "El título minero 10.429 se encuentra en proceso de cesión a empresas del sector. Mientras surte efecto el tema, se cuenta con un subcontrato de operación que permite a estas empresas la extracción de material en el título".

De igual manera, sobre el bloqueo aseguraron en el mismo documento: "Se destaca que los bloqueos y manifestaciones provienen de personas que no cuentan con la calidad de minería artesanal y que a su vez no tiene las autorizaciones minero - ambientales para estar y operar en el título. Respecto de actividades no autorizadas, de tiempo atrás Cementos Argos ha puesto en conocimiento de las autoridades dichas irregularidades para que se haga cumplir la ley".