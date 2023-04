Ministro de Transporte no se aguantó irrespeto del alcalde de Cartagena y le respondió

Luego de que el alcalde de Cartagena William Dau, arremetiera públicamente en contra del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, pidiendo su renuncia por supuestas inconsistencias en la decisión de levantar las talanqueras en el peaje de Marahuaco.

Dau también acusó a Reyes de no ser sincero luego de haber denunciado a la secretaria del Interior ante la procuraduría por apoyar las protestas de los peajes en diálogo con El Universal, el alto funcionario salió al paso de sus señalamientos y anunció que entregará todas las pruebas a la Procuraduría sobre irrespeto a servidor público por parte del alcalde.

El ministro aseguró que, "Él está acostumbrado a irrespetar a los servidores públicos, por eso ya hablé con la procuradora para que el ente de control revise todos los señalamientos que ha hecho el alcalde y serán recopilados para ser entregados. Él se refiere a todo el mundo con irrespeto, se refirió a mí con irrespeto y yo no se lo voy a permitir".

Y agregó, "dentro de las investigaciones que adelanta en este momento la Procuraduría pedí que se incluyan también estás declaraciones que está dando en mi contra. Él no le tiene miedo a la autoridad, no le tiene miedo a faltarle al respeto que merecen los servidores públicos ni los seres humanos".

Con respecto a la investigación que se adelanta en contra de la secretaria del Interior, Ana María González, por apoyar las protestas en contra de la operatividad del peaje de Marahuaco, el alto funcionario agregó, "hace unos días tuve la oportunidad de decirle a los alcaldes que como ministro siempre estaba dispuesto al tema de los peajes por la vía al diálogo, dije que no estaría de acuerdo en bloqueos y vías de hecho para destruir los peajes. Lo que hizo la alcaldesa (e) de ese entonces de Cartagena de promover mover las talanqueras a la fuerza era una falta disciplinaria”.

Finalmente el alto funcionario agregó que, "el alcalde muy impetuoso me dijo que iba a seguir oponiéndose a ese peaje de Marahuaco, porque esa caseta afectaba a las comunidades. Le dije que abríamos un espacio de diálogo. Dau esta semana llegó a la Gobernación de Bolívar, estaba el gobernador y el presidente de la ANI, y él muy grosero dijo que se movía el peaje o se movía. Fue muy irrespetuoso conmigo y esa costumbre de irrespetar a los concejales, órganos de control en mi caso no lo acepto, le dije que conmigo ese no era el camino”.