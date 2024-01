“Mitomanía es un síntoma más que una enfermedad”: experto sobre caso Geraldine Fernández

Destaca la 'normalidad' de las mentiras cotidianas, pero el extremo mitómano daña socialmente, aseguró el experto. Vallejo enfatizó en que la mitomanía puede ser inconsciente y requiere atención si afecta la vida diaria.

“La verdad siempre es positiva esa afirmativa en lo relacional. Si existe un miembro de la familia, un amigo, alguien querido, pues lo mejor que puede hacer el allegado es confrontarlo y decir las cosas como son”, añadió.

En última instancia, el experto señala la importancia de la honestidad y la responsabilidad en la comunicación pública.

“Hay un nivel de conciencia. Hay personas que activamente dicen la mentira porque sienten el impulso y saben que no están en realidad. No es fácil y son pacientes que regularmente no llegan a consulta porque precisamente la mitomanía genera una transformación de una realidad que para ellos no es agradable. Y es una manera de estar y sentirse mejor consigo mismos", agregó.