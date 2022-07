Un lamentable suceso se registró en Cartagena con la muerte de un niño de 4 años, identificado como Javier Andrés Argumedo León, quien se ahogó en una piscina de un centro recreacional de nombre La Fantástica, ubicado en el barrio Olaya Herrera sector Central, zona suroriental de la capital de Bolívar.

En medio de los confusos hechos, varios testigos contaron que el pequeño Javier Andrés, se encontraba con sus papás en dicho centro recreacional y, presuntamente, hubo un descuido por parte de sus protectores del menor, el cual cayó a la piscina; todo esto sucedió mientras los adultos departían en el lugar con otras personas.

Al parecer, nadie se dio cuenta que el pequeño de cuatro años de edad, había caído al agua; minutos después fue que alguien que se encontraba presente se topó con la escena, socorriendo al menor, quien fue llevado al CAP del barrio Olaya Herrera, donde murió mientras recibía atención médica.

“Estoy muy dolida por el suceso, consternada, no me he podido recuperar de esta situación, no tanto por mí sino por lo ocurrido con el niño. Un bebé, un ángel, no merecía que le pasará eso”, manifestó la dueña del centro recreacional.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena, mediante el general Nicolás Zapata, comandante de la institución, señaló que, “lamentamos la muerte de este menor de cuatro años, muere por inmersión, cuando cae a la piscina. Estamos verificando los móviles del caso, con la Policía de Infancia y Adolescencia; junto al Instituto de Bienestar Familiar, para verificar las causas que determinaron el fallecimiento del menor”.

“Lo que se verificó, es que el establecimiento si cuenta con los permisos en regla, pero seguimos verificando con otras autoridades distritales para que no se presenten este tipo de situaciones en la ciudad", agregó Zapata.

El levantamiento del cadáver del menor estuvo a cargo de miembros del CTI de la Fiscalía, para ser llevado a la morgue de Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla en la capital de Bolívar.