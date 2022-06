Muere linchado presunto ladrón en Barranquilla

Un nuevo 'caso de justicia por mano propia' volvió a registrarse en el departamento del Atlántico. En plena vía pública del municipio de Soledad, Andrés Dávila Zarate, de 19 años, fue linchado por la comunidad del barrio Las Trinitarias, al parecer, luego de que lo sorprendieran atracando a un ciudadano junto con su cómplice.

La comunidad también incineró la motocicleta donde se movilizaban los presuntos atracadores. La víctima alcanzó a ser traslada al Hospital Universidad del Norte, cercano al lugar de los hechos donde se confirmó su deceso producto de las heridas que recibió durante el linchamiento.

Lea también: Ejército capturó a presunto partícipe en homicidio de jurado de votación en Meta

Frank Dávila, padre del joven señaló que su hijo no era ladrón sino que era un hombre "trabajador".

"Eso que hicieron con mi hijo fue una bestialidad, ellos no tenían por qué hacer justicia, sino la Policía. Tienen que pagar el daño que hicieron, que los capturen, está el video y deben indentificarlos. Él no era ningún animal, era un ser humano, tiene que haber justicia y pido que la muerte de mi hijo no quede impune", dijo el progenitor de la víctima.

Añadió que Dávila Zárate trabajaba en el sector de la construcción y también reciclaba.

Le puede interesar: Desbordamiento de río Catatumbo originó inundaciones en zona rural de Tibú

"Él no tenía necesidad de eso, ese día él tenía plata, pero llegó el otro muchacho y lo convidó, y se fue, ya después nos llamaron por teléfono para decirnos que los habían agredido a ambos y que estaban presos, pero cuando llegamos al hospital ya él había ingresado sin signos vitales, lo habían matado, por eso pido justicia".

El supuesto cómplice de la víctima, identificado como Fidel Ortiz García, de 28 años, se encuentra capturado.