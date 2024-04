Recientemente el Instituto Nacional de Salud (INS), reveló que las muertes por desnutrición y causas asociadas en niños menores de cinco años en el departamento de La Guajira, han disminuido en el 45% en el primer trimestre del 2024.

Sin embargo, líderes wayú desmienten que hayan disminuido los fallecimientos en menores, asegurando que cada día van en aumento los niños que mueren por hambre y sed en las comunidades indígenas.

La FM de RCN Radio, dialogó con el líder indígena José Silva, quien afirmó que semanalmente están muriendo 10 niños por física hambre. “Las cifras que pretende mostrar el Instituto Nacional de Salud, no obedecen a la realidad, porque las muertes de niños por la desnutrición no se ha detenido nunca. Cada día aumenta más”.

“Frente a las estadísticas mostradas al año anterior, esto se disparó. Esta realidad no se puede esconder, los programas que ha implementado el gobierno, como el plan piloto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), no ha arrancado. No se puede seguir jugando o mercantilizando la vida de los niños”, aseguró.

Es de mencionar que el Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, informó que “seguiremos dando la batalla hasta lograr que sea cero porque ningún niño debe morir de desnutrición y seguiremos aunando esfuerzos y trabajando sin descanso hasta que logremos el objetivo”.

De acuerdo con las cifras reveladas por el Instituto Nacional de Salud, en el primer trimestre del 2023 se presentaron 22 muertes por desnutrición y causas asociadas, en comparación con el primer trimestre del 2024 cuando han fallecido 10 niños.