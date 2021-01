Mujer agredida por su expareja implora por ayuda: "la Fiscalía no ha hecho presencia"

Luego de sufrir una fuerte agresión física, el pasado primero de enero, por parte de su exnovio, María Alejandra Reyes asegura que a pesar de las graves lesiones que la mantienen recluida en un centro asistencial, las autoridades no han recibido su denuncia, porque no la interpuso el día que ocurrieron los hechos.

María Alejandra relató aspectos de lo sucedido. “Yo estuve compartiendo con unos amigos y él (agresor) quería que yo lo acompañara a su casa. Yo le dije que no, me quitó el celular y salió corriendo para su casa. Me fui detrás de él, entré a la vivienda, vi en donde escondió el celular y se lo quité; vi que estaba cerrando las puertas del patio y las ventanas, que ya él me había hecho eso: lo cerraba para golpearme”, relató la afectada.

La agredida logró escapar; no obstante, fue alcanzada por su agresor. “Un tiempo que logré correr, él me alcanzó, me tiró al piso. Cuando quise levantarme me dio una patada en el rostro y me dejó ahí tirada”, agregó la víctima.

Los golpes le dejaron graves lesiones en diversas partes del cuerpo. "Tengo hematomas en los labios, golpes en la mandíbula, el labio de abajo lo tengo abierto, tengo puntos; la nariz también la tengo con puntos porque me la abrió, tengo fractura del tabique y golpes en los brazos, en las piernas”, añadió

Sobre la denuncia, la mujer no se explicó cómo la autoridad no ha procedido en su caso. “Ya colocamos el denuncio, pero nada, nos dio la entrevista una fiscal, una policía y dijo que ella no podía darle orden de captura, porque eso tenía que ser el primer día que él me agredió; que yo tenía que ir a la URI; cómo iba a ingresar a eso, si yo estaba toda partida en el rostro. No me han querido ayudar en nada, la Fiscalía no ha hecho presencia aquí y ni siquiera me han ayudado”, señaló.

Así mismo, sobre el sujeto, la víctima aseguró que sigue libre. “Él está huyendo, lo tienen escondido los familiares, no dan la cara, ni su familia, si su mamá; nadie ha preguntado cómo estoy de salud, ni nada. No se sabe dónde está; en su casa no está porque ya desocuparon la casa, se llevaron todas las cosas porque sabían que lo iban a buscar allá”, añadió María Alejandra.

En medio de la incertidumbre por su seguridad, María Alejandra pide ayuda y protección a las autoridades.

“Que me ayuden ya que no es la primera vez que él me hace esto y siempre me amenaza de que me va a matar, que va a matar a mis hijas; siempre me amenaza a mi niña mayor, que él me la va a matar, que yo le voy a pagar todo; el día que me golpeó, me dijo que no era su intención de pegarme, sino de matarme, sino que no pudo”, puntualizó.