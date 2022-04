Mujer de 70 años pide que le practiquen la eutanasia en Soledad, Atlántico

Fabiola Betancourt, natural de Medellín, Antioquia, pero que vive en el Atlántico desde hace más de 30 años, está solicitando a su EPS que le practiquen la eutanasia.

Asegura que tiene fallas renales, fallas vasculares, artrosis, entre otras enfermedades que con el pasar del tiempo están degenerando su organismo, causándole un dolor enorme.

“Yo tengo 70 años y tengo seis enfermedades de las cuales tres son terminales. Yo no tengo hijos y no tengo nada, solo mucho dolor en todo el cuerpo de día y de noche sin poder dormir y es una situación que no puedo soportar”, dijo la mujer en diálogo con RCN Mundo Barranquilla.

Asimismo, Betancourt sostuvo que las enfermedades que padece hacen que le aparezcan llagas en todas partes de su cuerpo causándole intenso dolor.

“Una de las enfermedades en la artrosis por lo que mantengo con las piernas hinchadas sin poder caminar y con mucho dolor, pero no solo eso, tengo fallas renales, cardíacas, vasculares, entre otras enfermedades que no me dejan vivir lo que tengo de vida”, agregó.

La mujer asegura que desde su EPS que es Mutual Ser no le han querido, al parecer, suministrar la información correspondiente para llevar a cabo la eutanasia, ya que dice no gozar de una pensión a pesar de que trabajó en el sector privado desde toda su vida, pero que la empresa no le cotizó su pensión y hoy esta no existe, pues se declaró en quiebra.

“Yo cada vez que voy a citas médicas le solicito a los profesionales de salud que me orienten para poder realizar esta solicitud, pero nadie me brinda la información correspondiente para realizarme la eutanasia que ya es legal en nuestro país”, indicó.

De igual manera, dio a conocer que no tiene con qué sobrevivir en medio de la crisis de salud que se encuentra atravesando.

“Yo resido en el barrio Villa Sol, de Soledad, donde una amiga que me regala la posada y medio vivo con los $80.000 que me da el gobierno nacional cada mes, pero eso no sirve para nada. Yo ya estoy cansada de toda esta situación y si la EPS no me soluciona, yo misma me aplico la eutanasia a mi manera”, concluyó.

Ante esta situación, RCN Mundo se comunicó con la oficina de comunicaciones de la EP Mutual Ser, quienes indicaron que se encuentran realizando las respectivas investigaciones del caso.