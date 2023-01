Mujer denuncia amenazas de muerte por parte de un funcionario público de Santa Marta

El pasado mes de diciembre de 2022, un funcionario de la Unidad Defensora de Espacio Público de la ciudad de Santa Marta, agredió física y verbalmente a una adulta mayor que se dedica a la venta de helados en la plaza de Bolívar.

El hecho quedó registrado en un video que grabó uno de los vendedores ambulantes, para documentar lo sucedido.

Lea también: Un muerto y 11 heridos en siniestros viales de puente de Reyes en Atlántico

En las últimas horas, la mujer víctima de maltrato, identificada como Betxayda, denunció amenazas de muerte en su contra por parte del funcionario que la agredió hace unas semanas.

“Yo tengo mucho miedo porque el funcionario de espacio público que se llama Sebastián Mejía, me dijo que me iba a matar, esas amenazas me las hizo desde el mismo día que me golpeó”, puntualizó.

La mujer añadió que, “una vez se cumplieron mis 15 días de incapacidad, volví a las calles a trabajar, pero tengo miedo porque me persiguen los funcionarios del espacio público de Santa Marta”.

Finalizó diciendo que, “uno de los funcionarios que estuvo en el problema cuando Sebastián Mejía me golpeó, donde me ve me grita, me hace bullying, ellos me miran y se burlan; si estoy en la catedral me llegan a la catedral, si estoy en el parque de los novios me llegan al parque de los novios, no me dejan trabajar y tengo mucho miedo porque el hombre que me pegó dijo que me iba a matar”.

Lea también: Autoridades investigan asesinato de dos hombres en Barranquilla y Soledad, Atlántico

RCN Radio, conversó con el secretario de Gobierno del Distrito de Santa Marta, Marcelino Cadavid, encargado de la dependencia de la Unidad Defensora del Espacio Público, quien nos comentó que, “es un tema de investigación en el cual se tomarán los correctivos necesarios, nosotros hicimos la apertura de la ruta de atención, y toda esa ruta conlleva a procesos disciplinarios así como también a procesos penales”.

Añadió que, “esta denuncia sobre las amenazas de muerte que hoy nos hacen desde RCN Radio, tendrá su minuciosa investigación para tomar medidas, porque nosotros rechazamos cualquier tipo de acción en contra de la mujer”. Aseguró Marcelino Cadavid, secretario de Gobierno distrital.

Es de anotar, que la mujer agredida es una adulta mayor que vende helados y paletas para su sustento diario y para alimentar a algunos animales que se encuentran en condición de calle.