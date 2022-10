Mujer denunció que hombre la acosó en baño de centro comercial: "Asomó su cabeza e intentó abrir"

La inseguridad es un tema que durante años ha sido cuestionado por miles de colombianos, pues indican que en muchos lugares no sienten la tranquilidad y el apoyo por parte de las autoridades. Muchas denuncias al respecto han sido compartidas por medio de redes sociales, donde los usuarios han mostrado algunos casos donde la misma comunidad ha tenido que tomar cartas en el asunto para dar con los responsables.

A través de Instagram, una usuaria compartió un momento bastante difícil que tuvo que vivir por cuenta de un acosador que entró inescrupulosamente al baño donde ella se encontraba e intento tocarla.

María Camila Anaya reveló que el día de ayer, 10 de octubre, llegó al centro comercial alamedas, donde hizo una compra y minutos después decidió ir a un baño público dentro del establecimiento que pensaba era un “lugar seguro”.

Sin embargo, todo esto se tornó en una verdadera pesadilla, puesto que, cuando ingresó al lugar sufrió una completa pesadilla: “cuando entro al cubículo y tengo mi ropa interior abajo, veo una mano de hombre en el piso (alguien agachado) me quedo sin saber qué hacer y casi enseguida esta persona asoma su cabeza e intenta con fuerza abrir la puerta donde yo me encontraba”.

Al ver este momento, la mujer intenta patear al hombre, pero él insiste hasta el punto de querer entrar con fuerza dentro del lugar donde ella se encontraba, durante algunos segundos forcejearon juntos, hasta que llegó otra mujer, quien gritó y la ayudó en esta difícil situación.

El sujeto salió corriendo y en su afán por alcanzarlo gritó en repetidas ocasiones, hasta que unos mototaxistas que se encontraban fuera la ayudaron a detenerlo, pues según denuncia, la vigilancia del lugar no actuó rápidamente, según comentó Anaya en su cuenta de Instagram.

“Él intenta escapar, luego llega la policía, y nos llevan al CAI, y me refieren que no pueden detenerlo, por falta de pruebas, le toman los datos y me dicen que continúe el proceso con la fiscalía, voy a la parte administrativa de alamedas y me dicen que sí, qué claramente se ve cuando él entra al baño de los hombres, sale, mira sospechosamente y entra al el de las mujeres, y luego sale corriendo”, comentó la mujer.

En medio de la publicación, la víctima indicó que, “‘Guillermo Alberto Benitez Machado, como se hace llamar esta persona, que por cierto no portaba documentos, por “acoso sexu@l”, por “violar mi integridad, privacidad”, sé que no pasara nada por parte de las autoridades, porque me dicen que no hay delito si no alcanzó a “tocarme”.

Al publicar su caso en Instagram, muchas personas que habían sufrido por culpa del mismo sujeto compartieron su caso por medio de su chat, en el que escribieron, “ese hombre a mí también me atacó hace más o menos un mes y unos días, en Plaza de la Castellana”, comentó una internauta.

“En mi trabajo (places mall) a una compañera le pasó lo mismo con el mismo muchacho en los baños... Y los vigilantes no quisieron revisar las cámaras”, expresó otra usuaria.