Mujer embarazada fue atracada y herida en Cartagena

Natalia Álvarez, quien se dirigía hacia un centro asistencial con dolores de parto fue interceptada por delincuentes quienes la hirieron y le robaron sus pertenencias.

En dialogo con RCN Mundo Álvarez contó los detalles del atraco que se registró en el barrio Loma Fresca y que según ella por poco le cuesta la vida minutos antes de tener el parto.

“Yo venía bajando con mucho dolor y una compañera, cuando llegamos a la carretera dos sujetos que reconocemos totalmente nos abordaron, nos apuntaron un cuchillo y me quitaron todo. Yo quedé con una herida leve en el vientre, si no me hecho hacia atrás la herida hubiera sido profunda, a mi amiga la arrastraron”, relató la mujer.

La víctima agregó que “luego de que nos atracaron y de que nadie nos ayudara a subír a dar aviso de lo que me paso, me bajaron de urgencia, llegué a dando a luz, los médicos me dijeron que estuve a punto de parir en la calle".

Natalia sostuvo que este susto le trajo problemas en su salud "Una vez día luz tuve hemorragia y me cosieron por dentro, el médico dice que es la impresión. En este momento me encuentro recuperándome pero fue algo horrible lo que viví".

Los habitantes del barrio Loma Fresca rechazaron este hecho, "es triste está situación, cada día es peor, todas las noches atracan hasta quince veces, estamos cansados. Un día corretearon a un presta-diario y lo atracaron, esto está invivible los carros no quieren venir", dijo Leonor Anillo.

La comunidad de Loma Fresca señala que tienen poca presencia policíal al parecer por que la zona resulta peligrosa hasta para la Policía que dificilmente se ve haciendo patrullajes en el sector.