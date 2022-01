Mujer murió tras realizarse un legrado clandestino

En la clínica San Ignacio, en Barranquilla, falleció Lorena Inmaculada Gelis Palomino, de 37 años, luego de un supuesto procedimiento médico al que se habría sometido.

La víctima ingresó con una hemorragia interna, al parecer, causada por un supuesto médico que le estaba practicando un aborto ilegal, pues la mujer estaba en la semana 13 de embarazo y presuntamente no quería tener al bebé.

Según lo manifestado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el consultorio médico a donde la mujer habría acudido para practicarse el supuesto legrado, está ubicado en la carrera 4 con calle 91, barrio San Luis, al suroccidente de la ciudad, donde atiende el médico Manuel Cerpa, quien permanece prófugo de las autoridades judiciales por estar implicado en la muerte de la mujer.

También se conoció que el hombre le habría cobrado a Gelis la suma de $500 mil para poder realizarle el legrado de manera clandestina.

Lo que manifestaron los familiares de la mujer es que esta habría decidido no tener su bebé, por que no tenía las condiciones económicas para poder sustentar a la criatura.

Asimismo, señalaron que inicialmente Gelis Palomino fue llevada a una clínica donde no le prestaron la atención necesaria porque su EPS no tenía convenio y luego la llevaron hasta la Clínica San Ignacio, donde infortunadamente, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la cantidad de sangre que había perdido, debido a una ruptura del útero y una hemorragia en el abdomen, lo que le provocó la muerte según manifestó la entidad.

Las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía estuvieron a cargo del levantamiento del cuerpo y traslado a las instalaciones de Medicina Legal.