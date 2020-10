Mujer que se limpió la nariz con tapabocas dice que no los vende

Luego de ser captada en un video que la muestra limpiándose la nariz con tres tapabocas en Santa Marta, Carmen Delgado se defendió y dio su versión de lo sucedido. La mujer fue identificada y multada por la Policía Metropolitana.

Delgado manifestó que no se dedica a la venta de tapabocas en este sitio y aseguró que desde hace 15 años se gana la vida por medio del cambio de monedas con los conductores de las busetas de servicio público que circulan por la zona.

Dijo que el error fue, tal vez, haber limpiado su nariz en la vía pública sin percatarse de lo que podría pasar.

"Como de costumbre mando a comprar tapabocas. Me coloqué tres tapabocas como modo de protección. Ya como eran desechables, me estaba limpiando las fosas nasales. Tenía mucho barro y polvo. Comencé a limpiarme y me he colocado un tapabocas que compré. Yo no vendo tapabocas, me coloco tres porque trabajo en la calle. El gremio de buseteros me conoce", contó la mujer a Noticias RCN.

Respecto al comparendo que le fue impuesto por parte de la Policía, expresó sentirse indignada porque en ningún momento pensó en hacerle daño a nadie: "La Policía llegó e hizo un muy mal procedimiento. No sabía nada, solo el agente dijo que me iba a hacer un comparendo. Le pregunté el porqué y me mostró una foto que estaba publicada en las redes sociales".

"Una persona inescrupulosa, que no tenía por qué hacerlo, se pudo dar cuenta que no estaba vendiendo tapabocas. El agente me dice que lo hacen por una orden que le llegó a través de una foto y tenían que cumplirle a la gente. Es terrible: mira el daño que le hacen a una persona; ¿dónde están las pruebas? El policía no me contestó y en este momento estoy en una dificultad", comentó y agregó que está sana de Covid-19 y que no ha tenido hasta la fecha ningún problema de salud.