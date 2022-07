Mujer que tuvo sexo en balcón de centro de Cartagena le habría pagado 3.000 dólares a policías

Como Emily Barrios, de 22 años de edad, se identificó la joven que protagonizó un video teniendo sexo en un balcón de una casa en el Centro histórico de Cartagena, los hechos que ocurrieron el pasado fin de semana, habrían dado como resultado la salida del país del extranjero acompañante de Emily, sanciones económicas y la inhabilidad momentánea de su visa.

La mujer grabó un video en el que explicó que se encontraba bajo los efectos del alcohol y decidió cumplir la fantasía del hombre con el que estaba. Dice que luego de la escena llegaron hasta la residencia que alquilaron para pasar unos días de vacaciones, varios patrulleros de la policía para inicialmente tomar medidas, y posteriormente terminaron solicitando un soborno para “olvidar lo sucedido”.

Además, la mujer aseguró que, “en ese momento que los patrulleros llegan, nos enseñan el video que los espectadores grabaron, y nosotros como personas serías, admitimos y asumimos el problema, y dijimos que éramos nosotros los que estábamos protagonizando el acto. Ellos dijeron que nos iban a multar, llegaron diciéndonos y hablándonos sobre las leyes. Cuando ellos empezaron a insinuar como a sobornar, que dinero, que esto. Fueron aproximadamente unos 3.000 dólares los que se les dieron a las dos personas” .

Emily también relató que, “estaba con un grupo de amigos, la mayoría norteamericanos, y ya completábamos varios días de fiesta. El día que ocurrió la situación, estábamos eufóricos y al igual que muchas personas que tienen esa fantasía de tener un acto sexual frente de personas o ser apreciados por varias personas, nosotros tuvimos sexo en el balcón de la casa que alquilamos para pasar nuestras vacaciones”.

Finalmente, la mujer dijo que los actos protagonizados fueron producto del amor, "el amor no roba, el amor no mata, el amor no hiere, el amor es algo que todos hacemos a diario. No entiendo por qué se enfrascan en esas cosas cuando hay cosas peores en el país, hay delitos grandes y la Policía simplemente busca de donde sacar provecho”.

De la denuncia de la mujer sobre las dádivas solicitadas por los patrulleros, la Policía Metropolitana aún no se ha pronunciado.