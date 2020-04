Mujeres protestan en zona rural de Cesar por falta de alimentos

Los moradoras del corregimiento de San José de Oriente están cansadas de tantas promesas. Por eso, desesperadas por el llanto frecuente de sus hijos, que les piden alimento en medio de la cuarentena, decidieron bloquear la vía para llamar a la atención de las autoridades.

“Hemos pasado varias comunicados al alcalde. No es justo que vayamos para dos meses de la cuarentena y no recibimos nada, nos están pidiendo dos días de espera, no podemos aguantar más hambre ¿Como decirle a un niño que tiene hambre que espere?, Afirmó Jazmín Pérez, líder de la manifestación que adelanta el grupo de mujeres.

Hasta el momento, la protesta se torna pacifica, pues los manifestantes usan carteles para expresar su descontento. Las protagonistas de esta protesta son en mayoría mujeres cabeza de hogar, quienes imploran por alimentos aunque, a toda costa, quieren evitar hechos de violencia pero amenazan con tomarse el palacio municipal.

Por su parte, funcionarios de la Alcaldía del municipio, aseguran que los recursos no son suficientes, por eso esperan ayudas del Gobierno para llegar a todos los sectores.

Recordemos que la falta de alimentos que denuncian varias poblaciones del Cesar, ya cobró la vida de un joven de 17 años que murió en medio de una asonada en Codazzi.

Las continuas protestas, por falta de ayudas, aumentan la molestia en los ciudadanos que no entienden por qué si se repartieron más de 100.000 mercados, aun no son beneficiados.

Cabe destacar que, precisamente por irregularidades en la entrega de mercados para la cuarentena, es investigado el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, proceso que adelanta la Procuraduría General de la Nación, quienes señalan que en el Cesar, se habría incurrido en sobrecostos hasta del 50 % en mercados para la emergencia sanitaria.