Mujeres que se agredieron por un frito en Cartagena conciliaron para no ir a la cárcel

Días después de un hecho de intolerancia en el que Raisa del Carmen Bargos Guillen y Carolina García Doria se vieron involucradas en una riña, en un restaurante de Cartagena, que dejó a ambas heridas, una de ellas con quemaduras en uno de sus brazos, las autoridades reportaron que se encuentran en el seno de su hogar.

Las protagonistas de la riña fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de lesiones personales reciprocas, antes de que recibieran una pena por uno o dos años de cárcel, por las lesiones que se provocaron conciliaron y se pidieron perdón.

En diálogo con RCN Mundo, Carolina García, señalada de lanzarle uno de los brazos de Raisa a un aceite caliente, manifestó que "ella se enfrascó en la posición negativa de que no me iba hacer el cambio del producto y que no me va a devolver el dinero, yo pedí una empanada diferente a la que ella me dio; yo me siento ignorada y alzo la voz, ella empieza también a agredirme verbalmente, yo a alterarme y actúe de manera impulsiva lanzando las salsas, ella me lanza un pote de pitillos y se viene hacia a mí jalándome el cabello”.

La mujer añadió, que “yo la empujo para quitarme la encima y es que su mano cae en el aceite, ella la saca enseguida y el aceite no estaba caliente".

La empleada Raisa Bargos fue remitida a un centro asistencial, presentó quemaduras de primer grado. De igual forma, la presunta agresora, Carolina García, fue atendida en un centro médico, la cual resultó con laceraciones y golpes en diferentes partes del cuerpo, las dos mujeres fueron dadas de alta y no revisten gravedad.

"Yo tenía que ir al centro con mi hijo y mi mamá hacerle al niño unos exámenes de la vista, mientras yo hacía las diligencias mi mamá y el niño fueron al restaurante; llegué al lugar y le pedí al niño una empanada de jamón y queso para mi hijo, ella se la entregó y lo le digo que me dé una igual, eso quiere decir igual a la que mi hijo se estaba comiendo", dijo Carolina.

Siguió relatando que, “cuando muerdo la empanada me di cuenta de que no era lo que yo pedí, de inmediato me levanto y le digo nena pero es no fue lo que yo te pedí, me dijo que yo no le dije que la quería y yo le dije ¡claro si te pedí una igual a la de mi hijo!; insistía tras ella para que me devolviera el dinero y ella seguía atendiendo gente".

Carolina García manifestó que concilió con Raisa, aseguró que su esposo le entregó dinero. RCN Mundo contactó a la trabajadora del restaurante para que diera su versión del hecho, pero no se pudo contactar con una de las protagonistas del hecho.