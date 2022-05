Multan a mamá de menor que llegó con un arma de fuego a colegio de Cartagena

Las autoridades en Cartagena impusieron sanción a la madre de un menor que ingresó un arma de fuego a la institución educativa donde cursa quinto de primaria.

La mujer, quien pidió ocultar su identidad para proteger a su hijo, salió al paso ante las serie de improperios que recibió el menor, tras darse a conocer este hecho. Puntualizó que el arma estaba dañada y desconoce por qué el menor decidió cargarla en el moral.

"Él llevó la pistola y se lo mostró a su mejor amigo; su mejor amigo le dijo a otro alumno, quien le avisó al coordinador y este hizo el procedimiento a seguir. En ningún momento mi hijo correteo a nadie", dijo la madre.

En dialogo con RCN Mundo contó “eso estaba metido dentro de unos zapatos debajo de una cama, pero el dueño esa noche no durmió en casa. Como todo adolescente, revisó donde no tenía y la cogió. Esa la compró mi hermano que estaba estudiando criminalística y le pidieron un arma de fogueo a los días se le partió y no la boto a la basura".

Indicó que, “mi hijo nunca se había metido con esa arma que llevaba cuatro años aquí, no sé qué sucedió. Él ha estado muy afectado al ver que podría ir preso y después de ver que a él no le iban hacer nada, si no que iban a tomar represarías conmigo. Él está bastante arrepentido”.

Puntualizó que el arma no servía, estaba rota y dañada, que su hijo no intimidó a ninguno de sus compañeros: "Él dice me las cague, no sé qué me pasó, algo me decía que me devolviera y la trajera pero no me daban los pies para devolverme".

"Lo peor es que en la mañana él estaba arreglando los cuadernos en mi presencia y no le veo nada en el bolso, cuando yo volteo a la cocina a servirle el desayuno me imagino que eso sería el momento. Esa pistola no estaba completa, eso era la cacha, cuando paso eso llegó la Policía de infancia y adolescencia y a mí me interpusieron una multa", detalló la mujer.

Dijo que, "él ha sufrido intimidaciones en el colegio. Ha habido niñitos que se la montan, hubo uno que lo iba a tirar de las escaleras por quitarle un tapabocas, no sé en realidad qué lo llevo a él a llevarse eso; él le comentó al director sobre el muchachito que lo iba a tirar de las escaleras por el tapabocas y suspendieron al niño, él no habla del tema, le preguntas y llora".

La rectora de la Institución expresó que, el arma en efecto estaba daña y que el concejo directivo del plantel analiza el regreso del estudiante.