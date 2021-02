Multan a sacerdote por celebrar cumpleaños en casa cural en el Atlántico

A Carlos De la Hoz, sacerdote de la Iglesia la Divina Misericordia en Sabanalarga, le impusieron un comparendo por violar las medidas de bioseguridad, en medio de la celebración de su cumpleaños en la casa cural.



Este lunes, el comandante de la Policía de la estación de Sabanalarga, funcionarios de la Administración municipal y la Personería, llegaron hasta la casa cural de la iglesia la Divina Misericordia para notificarle el comparendo al parróco, por no acatar las medidas.

De acuerdo con la información entregada por los vecinos a las autoridades, el domingo, en horas de la tarde, el sacerdote estaba compartiendo con unos allegados.



A raíz de esta denuncia, las autoridades del municipio, en cabeza del secretario de Gobierno, Vicente Berdugo, y uniformados de la Policía, llegaron hasta la casa cural para inspeccionar este lugar donde se llevaba a cabo el festejo.



El teniente Jesús Jaramillo, comandante de la Policía de Sabanalarga, indicó que al momento de verificar no encontraron ningún incoveniente, pero posteriormente recibieron pruebas a través de un video.



"Se recibió una llamada, por parte de la comunidad, sobre una fiesta que se llevaba a cabo en el interior de la casa cural. Se hizo una verificación y había siete personas, no encontraron pruebas de botellas de licor, por lo que no se impusieron comparendo. Sin embargo, después nos enviaron evidencias de fotos y videos donde presuntamente estaban infrigiendo la medida. En el registro se observa que si hubo aglomeración que violaba las medidas", dijo el oficial.



El sacerdote podrá presentar una apelación del comparendo, presentando las pruebas y evidencias que demuestren que no estaba violando las medidas gubernamentales y municipales.

El secretario de Gobierno de Sabanalarga, Vicente Berdugo, indicó que esta fiesta en la casa cural hizo parte de las 68 fiestas intervenidas en el municipio durante el fin de semana.



"Se hace un llamado a toda la población para que cumpla con las medidas de bioseguridad y así prevenir el contagio del virus", apuntó el funcionario.