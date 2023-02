Murió presunto ladrón en atraco a aspirante a la Gobernación del Atlántico

El precandidato a la Gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico, Máximo Noriega, fue víctima de la delincuencia en Barranquilla.

En la noche de este viernes y mientras acompañaba a su hija a realizar algunas compras en un centro comercial ubicado en el barrio Villa Carolina, fue abordado por cuatro hombres armados que lo intimidaron para que les entregara sus pertenencias.

"Dos de ellos me apuntaron al pecho y me pedían que les entregara el celular y la cadena, a mi hija le quitan el celular a la fuerza, a mí me arrancan la cadena y ahí se presentó un tiroteo donde uno de los delincuentes fallece", dijo.

Agregó que "fue una situación muy impresionante y traumática, porque mi hija pensaba que habían llegado a matarme, yo también lo pensé, producto de estas denuncias que he venido haciendo sobre la inseguridad en Barranquilla. Ya está en investigación para determinar si en realidad era un atraco, o era un amedrantamiento lo que se presentó", indicó Máximo Noriega.

El intercambio de disparos entre el esquema de seguridad del político y los delincuentes, se registró en la calle 93 con carrera 71, en el norte de la ciudad.

La noticia la dio a conocer el diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, quien se refirió al tema a través de Twitter.

"Hace pocos minutos @Maximo_NoriegaR precandidato a la Gobernación del Atlántico, fue abordado por 4 motorizados armados, le robaron algunas pertenencias y fue amenazado de muerte. Solicito a las autoridades competentes brindar seguridad e investigar a fondo", se lee en el trino.

En medio del intercambio de disparos murió uno de los presuntos asaltantes. Por ahora solo se conoce que vestía una camiseta azul, jean y zapatos negros, mientras la Policía Metropolitana de Barranquilla avanza en las labores para poder identificarlo.