Nativos de Playa Blanca piden a Alcaldía de Cartagena que los dejen trabajar

Por medio del decreto 1177 el alcalde de Cartagena, William Dau, dio aval para que 21 hoteles de la zona insular de la ciudad iniciaran sus operaciones, ya que estos cumplen con los protocolos de bioseguridad expedidos por el Gobierno Nacional para su funcionamiento.

Sin embargo, dentro de esta medida no fue tenida en cuenta Playa Blanca, ya que según aduce el Distrito de Cartagena, el balneario debe ser reorganizado antes de que inicie a operar nuevamente.

Le puede interesar: Conozca los hoteles con permiso de reapertura en la zona insular de Cartagena

Frente a esto Mayra Martínez líder de los nativos de Playa Blanca, indicó que este es un claro ejemplo de violación al derecho al trabajo.

“Se no está violando nuestro derecho al trabajo. Estamos bastante tristes con el accionar del alcalde, porque nosotros no le estamos pidiendo que nos regale nada, estamos es solicitándole que nos deje trabajar porque ya son seis meses que no hemos podido hacerlo y son muchas poblaciones las que dependen de Playa Blanca”.

Los nativos cuestionan las decisiones del mandatario Dau Chamatt, toda vez que aducen que durante la pandemia nunca recibieron ayuda de las autoridades para iniciar con la reorganización de la playa.

“No hemos tenido apoyo ni ningún tipo de acompañamiento. Porque en estos seis meses ellos no tomaron este tiempo para adecuar la playa, para hacer capacitaciones y demás. Sino que ahora cuando ya se va a dar la reapertura, nos dice simplemente que no nos va a dejar abrir porque no estamos organizados”, indicó Martínez.

Además, aseguran que el Distrito ha permitido iniciar el funcionamiento en otros sitios de la zona insular, en donde al parecer no se estarían cumpliendo con las medidas de bioseguridad para que no se registre un rebrote de la Covid-19.

Lea también: Se iniciaron los castings presenciales de Miss Universe Colombia

“El alcalde le permitió la apertura a Cholón, y Cholón no tiene las condiciones mínimas porque empezando que solo tiene 500 metros de playa, y además no tienen cocinas habilitadas, entonces si es por las condiciones que no nos han dejado abrir a nosotros, tampoco debería abrir Cholón”, concluyó la líder de los nativos de Playa Blanca.

Es importante destacar que en Playa Blanca sacan su sustento los habitantes de los corregimientos de Bocachica, Santa Ana, Ararca y Barú. Es decir, más de cuatro mil personas dependen del turismo en ese balneario.