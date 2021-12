Niña de 5 años podría perder un ojo por manipular una chispita mariposa, en Barranquilla

Tras cinco días con tratamientos caseros que resultaron inútiles, los padres de una menor de tan solo 5 años resolvieron buscar ayuda médica por el edema que registra en el rostro luego de que resultara quemada con una chispita mariposa, a la altura del rostro.

A la pequeña le cayó una chispa en su ojo derecho por lo que está siendo valorada por oftalmología para evaluar el grado de daño que presenta y determinar si es factible que pueda perder la vista.

El doctor Jairo Quiróz, director de la clínica Reina Catalina, al norte de Barranquilla, donde llegó la menor de edad, reiteró el llamado a evitar el uso de cremas y pomadas en quemaduras de tal magnitud que lo único que hacen, es empeorar la situación.

"Los padres se acercaron en horas de la mañana de este lunes con la niña quien presenta quemaduras en cara, específicamente en el ojo derecho desde el día 8 de diciembre. Comenzaron a hacerle tratamiento en casa y como no mejoraba y la niña se fue edematizando. Fue valorada por oftalmología para ver si tiene compromiso en el globo ocular. Los tratamientos en casa no se deben hacer, ante una quemadura de tal magnitud es mejor llevarlo inmediatamente a un centro médico lo más rápido posible y no esperar que empeoren las cosas", sostuvo el médico Quiróz.

Así las cosas, este sería el primer caso formal de una persona quemada con pólvora en Barranquilla, toda vez que los casos que anteriormente fueron registrados por el Instituto Nacional de Salud no han sido confirmados por la autoridades Secretaría de Salud distrital, que señaló buscan establecer si estos casos se dieron en el municipio de Soledad y fueron atendidos en centros asistenciales de la ciudad o si son residentes en la capital del Atlántico, pero fueron atendidos en la vecina población.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF regional Atlántico, ya se encuentra haciendo la intervención y acompañamiento en este caso.

A nivel del departamento, son 13 los casos registrados en los primeros días del mes de diciembre, de los cuales 11 ocurrieron durante la celebración de la Noche de Velitas, el 7 y 8 de diciembre.