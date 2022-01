Niño de 9 años se ahogó en el río Magdalena a la altura de El Banco

Un niño se ahogó en el río Magdalena a la altura del municipio de El Banco identificado como Moisés Gabriel Beleño Ospino de tan solo nueve años de edad. El cuerpo sin vida del menor fue hallado en la mañana de hoy, debido a que desde anoche estaban en su búsqueda con la esperanza de encontrarlo vivo pero falleció por inmersión.

Sobre este hecho, existen dos versiones, algunos testigos aseguran que el pequeño se encontraba bañando a la orilla del río con otros menores, cuando se hundió y no volvió a salir a la superficie.

La otra versión que han manifestado las personas que estuvieron en el sitio, es que el niño estaba con la mamá, el padrastro y los hermanos caminando a la orilla del afluente cuando cayó al río, por ello de inmediato comenzaron a buscarlo.

"El niño estaba en la orilla con la mamá, con los otros hermanos y conmigo, en un momento él (Moíses Gabriel) se va detrás del hijo mío y se tiraron los dos al río, cuando se tiró como que se abre un poco y la corriente se lo llevó, entonces mi hijo me dice que mi hijastro se está ahogando y salgo corriendo enseguida a buscarlo, cuando estoy en el agua mi hijastro me agarra por debajo y yo lo agarro por las manos y lo suelto hacía la orilla del río, al hacer eso, me hundo yo porque me estaba ahogando también, al salir a flote a buscarlo, no lo encuentro donde lo había visto y por eso pido ayuda para buscarlo", relató Carlos Caña, padrastro del menor ahogado en aguas del río Magdalena.

Por su parte, el subintendente Jhon Lizarazo, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia del cuatro Distrito sede en el municipio de El Banco (Magdalena), indicó que: "la situación es trágica, al parecer cuando una familia departía por la orilla del río frente al sector de Villa Natalia, uno de los niños resbala y cae al río en compañía de otro menor, entonces el padrastro intenta auxiliarlo pero la corriente se lo llevó".

Las recomendaciones de las autoridades es tener mucho cuidado cuando estén cerca del río Magdalena, debido a que como hay temporada de sequía y el afluente ha bajado de nivel, creen que es menos peligroso, pero no es así y el llamado de la Policía del Magdalena es evitar tomar baños en estas zonas para que no se presenten estos sucesos.