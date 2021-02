Niño de cuatro años murió ahogado en playa no habilitada en Cartagena

Los reiterados llamados que realiza el grupo de salvavidas en Cartagena de evitar bañarse en playas no autorizadas y restringidas, están siendo omitidos por locales y turistas que violan los lineamientos establecidos por el Gobierno distrital, sobre el uso de las playas.

Así lo evidenciaron las autoridades, quienes reportaron el deceso de un infante, arrastrado por las olas en playas de Manzanillo del Mar, en momentos en que sus familiares se preparaban para ingresar a darse un chapuzón.

Testigos del hecho señalaron que el pequeño se encontraba con sus familiares y, al parecer, “el descuido de los adultos sería el acusante de esta tragedia”.

"El pequeño se acercó a la orilla de la playa y fue arrastrado por las olas, tiempo después, fue encontrado su cuerpo sin signos vitales", sostuvo.

El cuerpo del infante fue trasladado hasta Medicina Legal. El comandante operativo de Salvavidas, Joel Barrios Zúñiga, expresó que el hecho se registró en una playa no habilitada.

"Los niños menores de 12 años deben estar siempre bajo el cuidado de sus padres o adultos responsables para garantizar su integridad. Se ha reiterado el llamado a no bañarse en playas no habilitadas ni restringidas, no ingresar al mar en estado de embriaguez, no bañarse cerca de los espolones, no ingresar al mar después de ingerir alimentos y respetar el llamado de los salvavidas", enfatizó el comandante operativo de Salvavidas.

Sostuvo que "hemos tenido mucho rescate de personas que ingresan al mar bajo estado de embriaguez, queremos recordar el horario de playas, que es de 8 a.m. a 12 del día y de 2 a 5 p.m. Queremos que se bañen los más centrado posible de la playa, igualmente, el respeto al salvavidas, a la Policía Nacional, que también está apoyando está labor de prevención en playa, para así nosotros poder garantizar que ustedes vuelvan sanos y salvos al seno de sus hogares".

Barrios recomendó a los padres de familia que estén muy atento al paradero de sus hijos. "Hemos tenido muchas personas, más que todo grupos de muchachos que de pronto se les escapan a los padres de familia y se van a playa y se bañan en playas no habilitadas, hemos tenido sucesos por esta causa", puntualizó Barrios.

El Gobierno distrital reiteró que las personas que deseen acceder a las playas que se encuentran habilitadas en la ciudad, tramo (2) playa El Bonny; tramo (4) playas Hotel Cartagena Plaza; tramo (3) playa Centro Comercial NAO; Playa Azul - Boquilla; tramo (1) Playa Hollywood; tramo (5) plata Torre Caribe (1) y tramo (6) playa Blanca Barú, deben reservar de forma gratuita en la página reservadeplayas.cartagena.gov.co.