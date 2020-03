Solidaridad, humildad y respeto, son los valores que los padres de Andrés Felipe Echeverría, de once años de edad, cimentaron en su existencia para forjarlo como un ser humano con sentido de pertenencia social, preocupado por la problemática de la comunidad.

La actual coyuntura de salud que conmueve al mundo entero impulsó al pequeño a idear una campaña para auxiliar a las personas que hoy se ven afectadas por la crisis, empezando por su pueblo de Zona Bananera y poblaciones del Magdalena a través de ayuda humanitaria consistente en entrega de mercados y artículos de aseo.

“Mi hermano y yo tuvimos la idea de formar una campaña para tratar de ayudar con mercados a todas esas personas que lo están necesitando y no tienen recursos para mantener a sus familias, abonando dinero a una fundación para donar tapabocas, jabones, antibacterial, para que se lavaran las manos y combatir esta enfermedad”, aseguró.

La iniciativa, que es un ejemplo de solidaridad para todos, no podía realizarse sin recursos. No obstante, Andrés Felipe, en su deseo de cumplir con lo que se había propuesto, no dudó en despojarse de su más preciado tesoro: sus juguetes.

“Fueron recursos de ayuda de mi papá. Igualmente mi hermano y yo hemos estado vendiendo cosas que no usamos de mucho valor como juegos, una Play que vendimos y con lo que se pudo comprar entre 1.000 y 5.000 tapabocas y con lo que se ha invertido más de $25 millones, pienso yo”, agregó.

La idea de Andrés Felipe de ayudar a las familias del Magdalena en condición de vulnerabilidad, no ha pasado desapercibida, ya que han sido muchos los reconocimientos por su noble gesto, en especial por parte del Grupo Daabon, que en cabeza de su presidente, decidió apoyar su labor.

“El Grupo Daabon vio nuestro video, les interesó mucho la causa y nos entregó 3.000 jabones para repartirlos, los recibimos, así como guantes y tapabocas”, puntualizó el menor.

A pesar de su temprana edad, en la que debería estar transitando en medio de juegos, amiguitos y colegio, Andrés Felipe, consiente de la realidad, no se queda atrás y también se suma al clamor universal para que todos permanezcan en casa y guarden aislamiento preventivo.

“Que se queden en casa, con la fuerza y agarrado de la mano de Dios, todo va a salir bien y estas ayudas van a llegar”, puntualizó.