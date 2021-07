Durante un recorrido realizado a diferentes instituciones educativas de Riohacha, se dio a conocer del hallazgo de alimentos como frutas y verduras que se encontraban en mal estado, al no contar con la debida cadena de refrigeración y que posiblemente estarían disponibles para ser entregados a los estudiantes.

“Nos preocupa evidenciar que hemos recibido quejas de que algunos niños solo estarían recibiendo un pan, un vaso de avena y un banano, cuando se les debe brindar una alimentación saludable para los niños y jóvenes a quienes debemos garantizarles ese derecho fundamental”, expuso el personero de Riohacha, Yeison Deluque, uno de los funcionarios encargados de estas inspecciones.

Lea también: Galapa y Puerto Colombia, primeros municipios del área metropolitana en unificar vacunación

Además, señaló que en algunas instituciones como Familia de Nazareth, inaugurada recientemente por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, no cuenta con el suministro de agua, las baterías sanitarias no están aptos para uso y no hay elementos de bioseguridad, es decir que no se estarían garantizando los espacios acordes para la presencialidad en las aulas de clases, durante la actual pandemia.

“Evidenciamos que en algunas instituciones ni siquiera cuentan con el servicio de agua potable para que los estudiantes estén constantemente lavándose las manos, lo cual es una medida esencial par a prevención del Covid-19, por lo cual lamentamos que hayan planteles educativos que no cuenten con el preciado líquido y tampoco con elementos como tapabocas, para brindar a los menores que lleguen sin ellos”, dijo Deluque.

Le puede interesar: En Riohacha retirarán los carros abandonados de las vías

En este sentido, manifestó que no están dadas las condiciones para que los menores regresen a clase de manera segura. Es de mencionar que en días anteriores el personero ya había denunciado que se estarían realizando indagaciones por los alimentos que han sido entregados en varias instituciones de la ciudad a través del PAE, donde por medio de fotografías revelaron que no se estaría entregando a los estudiantes las porciones de alimento suficientes para una jornada de más de seis horas.

“Estaremos elevando las quejas ante las autoridades competentes como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación para que nos acompañen en esta indagación que vamos a realizar a fin de acabar con estas acciones que atentan contra la dignidad de los estudiantes”, reiteró el personero.