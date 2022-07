Cerca de 200 niños que viven en el corregimiento El Cerrito, de El Banco, tienen que ir al colegio en canoas por las inundaciones que dejó el río Magdalena en las calles del municipio.

Desde muy temprano, los estudiantes se montan en las canoas, agarran sus remos y tratan de llegar a la Institución Educativa José de la Paz.

Ante dicha situación, los padres de los menores han expresado su preocupación porque sus hijos arriesgan la vida al verse obligados a remar durante varios minutos para llegar al colegio.

El alcalde del municipio, Roy García, dijo que “los desbordamientos del río Magdalena, el río Cesar, la ciénaga zapatosa y la ciénaga de chilloa, han causado bastante daño a nuestros pobladores, al comercio y a los cultivos".

Además, el alcalde aseguró a RCN Mundo Santa Marta que, en materia de los planes de acciones, realizó las inscripciones de las familias damnificadas en las bases de datos, para que puedan acceder a los beneficios en materia de la unidad del riesgo nacional.

Por su parte, uno de los docentes del centro educativo, aseguró que "unos cien estudiantes que viven en el corregimiento El Cerrito, me dicen que no pueden venir a la escuela porque en el sector donde viven, el agua todavía los tiene inundados y no tienen forma de salir de sus casas, mientras que los doscientos niños que sí pueden venir, arriesgan sus vidas porque deben utilizar canoas para poder llegar al colegio".

Es de anotar que la emergencia se ha agudizado en el municipio, debido a las lluvias en la zona sur del departamento del Magdalena, y también por el rompimiento del muro de protección ubicado en la zona del mercado público.

Los profesores y padres de familia, solicitan a María Victoria Moscarella, directora departamental de la oficina de gestión del riesgo, que haga presencia en el lugar, y le hacen un llamado a la alcaldía municipal, al gobierno departamental y al gobierno nacional, para que haya una pronta solución a las inundaciones del municipio.