No es cierto que hay fantasmas: representante de hotel El Prado de Barranquilla

Eliana Aramendiz, representante legal y abogada del hotel El Prado de Barranquilla (Atlántico), aseguró que no es cierto que en ese lugar haya presencias paranormales, tal y como lo afirmó recientemente el influenciador de esa región, Jhonny 'Mono’ Insignares.

En diálogo con RCN Mundo, señaló que ya “emitimos un comunicado aclarando lo que estaba manifestando el generador de contenido en sus redes sociales, que decía que a la una de la mañana iba a cazar fantasmas en el hotel”.

“Realmente aquí en el hotel no existe ningún tipo de fantasmas, nosotros que vivimos prácticamente 24/7 dentro de la administración del hotel podemos decir que no es cierto. Antes que nada, es bueno dejar claro que ese tipo de contenido lo que hace es darnos a nosotros un tinte negativo y esa no es la idea”, recalcó.

Aramendiz señaló que “hay que tratar de mirar cómo se maneja cierta información y más esta persona que es un ‘influencer’ y está haciendo su lanzamiento de fantasmas en el Prado. Eso debe tener un poco más de cuidado al momento de manejar dicha información, porque realmente puede generar daño o darle una imagen mala al hotel y eso es lo que no queremos”.