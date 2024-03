No fueron 40 sino 80 los carrotanques comprados por la administración de Olmedo López: UNGRD

En un giro inesperado que pone de manifiesto las complicaciones en la administración de recursos destinados a la gestión de desastres en Colombia, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, ha sacado a la luz información crítica sobre la adquisición y estado operativo de los carrotanques destinados a La Guajira.

Carrillo, sucediendo en el cargo a Olmedo López, reveló que la entidad adquirió un total de 80 carrotanques, y no 40 como se había informado inicialmente por López. Esta revelación no solo duplica la cifra oficial previamente comunicada sino que también desvela un considerable desembolso financiero, ascendiendo a $46.800 millones para los carrotanques de tipo doble troque y $29.000 millones para los sencillos, lo que representa una inversión crítica para el país.

Carrillo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo dijo, “la entidad no compró 40 carrotanques, sino 80, de los cuales solo dio a conocer 40 que además no podían operar porque no tienen póliza de seguro”.

Lea también: Procuraduría visitó Kenworth por supuestos sobrecostos en compra de carrotanques

Sin embargo, la controversia se profundiza con la admisión de que, a pesar de la importante inversión, los 40 carrotanques originalmente dados a conocer por la entidad no pueden ser operados debido a la ausencia de pólizas de seguro adecuadas. Esta situación obliga a que los vehículos permanezcan almacenados en un batallón militar en La Guajira, lejos de cumplir con su función vital de suministro de agua en la región.

La falta de coordinación y planificación fue señalada directamente hacia la dirección anterior, bajo el mando de Olmedo López, quien ahora enfrenta cuestionamientos sobre su gestión y las decisiones tomadas durante su período en la entidad.

La UNGRD, bajo la nueva dirección de Carrillo, enfrenta el desafío de rectificar estos problemas operativos y administrativos. La situación en La Guajira, donde la necesidad de agua es crítica, solo agrega presión para resolver rápidamente la inoperancia de los carrotanques.

Le puede interesar: Polémicos carrotanques comprados por la UNGRD no pueden circular porque no tienen póliza

Carrillo se ha comprometido a actuar con transparencia y eficiencia, reconociendo la gravedad de la situación y la importancia de la unidad que dirige para la seguridad y el bienestar de Colombia. “Es sumamente grave lo ocurrido y es mi obligación responder con la verdad”, afirmó Carrillo, dejando en claro su intención de abordar de manera directa los desafíos heredados y asegurar que la entidad cumpla con su mandato de manera efectiva.