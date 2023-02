No habrá protestas de mototaxistas este lunes en Cartagena

Polémica había generado en Cartagena el anuncio de un grupo de mototaxistas sobre la realización de una protesta en las calles de la Heroica, tras conocerse el decreto 0306 que continúa con restricciones a los vehículos tipo motocicletas.

Sin embargo, en las últimas horas los líderes del gremio indicaron que no habrá protestas, por lo que enviaron un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía cartagenera.

Dairo Arévalo, uno de los líderes del mototaxismo en Cartagena, sostuvo que se reunirán con las autoridades distritales para concertar medidas menos restrictivas hacia los motociclistas.

“Estaremos modificando el decreto 0306, ya que se encuentran cosas que no se acordaron en concertaciones pasadas. Por tal motivo le pedimos a todo el gremio que se abstenga de cualquier manifestación y se espere hasta la nueva modificación que se realizará junto a la administración distrital en estás nuevas mesas de diálogo", puntualizó Arévalo.

Agregó que “si no se cumple lo pactado dentro de las mesas nosotros estaríamos haciendo las manifestaciones de manera pacifica en toda la ciudad. El gremio mototrabajador cuenta con el respaldo del Comité Antidecreto, y todos los líderes que se han sentado en estas reuniones, porque no descansaremos hasta que se acabe la estigmatización contra nosotros”.

Por su parte, Jhon Barrios, otro de los líderes del gremio de los motociclistas, manifestó que una de las propuestas que pondrán sobre la mesa es la del cambio del día sin moto al día domingo.

“Nosotros llevaremos una propuesta es que no sea el día sin moto el día lunes y se establezca los domingos porque es un día más calmado y un día de descanso, donde la mayoría de los motociclistas no salen a trabajar, lo que ayudaría, en una mejor seguridad vial y evitar la siniestralidad, este último una de las situaciones por las que se ha decretado estos días como no circulación de estos vehículos”, dijo Barrios.

Cabe anotar que, según estudios realizados por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, los días con mayor siniestralidad donde hay una motocicleta de por medio son los domingos y los lunes.