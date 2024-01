No podemos conformarnos que ya hay una decisión tomada: Verano sobre carta de Panam Sports a Petro

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, dijo estar "dolido" luego de que Never Ilic, presidente de Panam Sport, le enviara una carta a Gustavo Petro, jefe de Estado, donde le explica uno a uno los motivos por los que se tomó la decisión de quitarle a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

En apartes del documento, se lee: “Estimado Presidente: los Juegos Panamericanos son el evento multideportivo más importante de América; son el gran anhelo para todos los deportistas, y es responsabilidad de Panam Sports velar por el fiel cumplimiento de los contratos firmados, de manera que se garantice un evento de excelencia para los deportistas de América (…). Luego de todos los incumplimientos al contrato de ciudad sede y a las prórrogas concedidas, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports en sesión del día martes 2 de enero de 2024 decidió retirar la sede a Barranquilla, Colombia”.

Sin embargo, tanto Verano como Alejandro Char, alcalde de la ciudad, se resisten a perder la sede de las justas, tras los diversos intentos que, a lo largo de la historia, ha hecho el país para la obtención de la misma, algo que, en la misiva, Ilic le recuerda a Petro.

“Por primera vez estos fueron asignados directamente a una ciudad, lo cual respondió a un reconocimiento por el gran trabajo que han realizado los deportistas colombianos, el Comité Olímpico Colombiano y todas las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer del deporte una prioridad nacional”, aseguró el gobernador.

“Fue por un pago que se hizo, pero que no se hizo y nos dice la gente de los ministerios que se hizo dos días después; o sea, yo no creo que esto pudiera ser en un proceso de transición gubernamental se presentan esta serie de inquietudes, pero tenemos, ojalá, rescatar y recuperar la sede los Panamericanos para nosotros. Eso yo creo que, no podemos, de una u otra manera conformarnos que ya hay una decisión tomada “, expresó.

Verano aseveró que tanto la ciudad como el departamento, anhela que Panam los escuche y acepte una visita, la cual, la buscarán con el presidente Petro, quien les prometió que iría a Chile y conversar con Ilic.