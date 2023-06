No sé nadar y pensé que íbamos a morir: turista que fue engañado en Cartagena

En redes sociales ha sido tendencia la denuncia de Cristian Fiallo un turista nicaragüense, tras un viaje que hizo a Cartagena en Colombia. Según el relato del hombre esta fue una de las experiencias "más traumáticas de su vida".

RCN Radio contactó a Fiallo que actualmente reside en Madrid, España, para conocer lo ocurrido, "escogimos viajar desde el 3 de abril porque sabíamos que en esos días llegaba la Semana Santa, entonces, elegimos como primer destino llegar a Cartagena, veíamos fotos y videos, un lugar que es increíble. Sin embargo, el primer día vivimos esta experiencia que puedo definir como una de las más traumáticas de toda mi vida" y añadió, "antes de viajar compramos todos los toures que queríamos hacer, es más no pusimos reparo en comprarlos porque creímos que no eran costosos y se acomodaban a nuestro presupuesto".

Además, el hombre agregó que "al comprar este plan en una agencia de la ciudad les habían dicho que el tour lo harían en un catamarán con más personas, pero cuando llegamos a coger nuestro transporte, así como nos indicaron en la agencia nos llevamos la sorpresa de que primero nos llevaron en bus a Barú, una isla preciosa que está en la ciudad y mucho tiempo después nos llegan a recoger en una lancha, no vimos reparo en montarnos. Así como inicialmente mencioné, éramos varias personas, ya estábamos en Cartagena, debíamos seguir con nuestro viaje, cuando estamos arriba y comienzan a dar los chalecos, me dan uno a mi, y yo pregunto, ¿por qué no le dan a mi pareja?, me responden que no había más chalecos, nos asustamos pero confiábamos en que nada malo pasaría".

"Visitamos un lugar dentro del tour y debíamos continuar, pero ahí comenzó todo, justo en el camino la lancha empezaba a vararse y estábamos en medio de la nada, los lancheros se reían y hablaban entre ellos. Nosotros no entendíamos nada, pero empezábamos a asustarnos, habían niños y madres angustiadas. En mi caso no sé nadar, estaba muy asustado", enfatizó Cristian.



"Casi todas las personas que iban en la embarcación se tiraron al agua por orden de los lancheros, otros pidieron ayuda a las lanchas que iban pasando por la zona y la otra mitad se quedó en medio del agua, entre esos mi pareja y yo, no sé cómo pero estuvimos mucho tiempo en medio del agua y yo que no sé nadar, saqué fuerzas. Pensé que íbamos a morir".

Indicó que se pusieron en contacto con la empresa que les vendió el tour y les afirmaron que todo había sido una afectación del clima, que no tenían responsabilidad.

"Nosotros hicimos un grupo con todos los tripulantes, porque de verdad fue desesperante, una de las chicas que es de Brasil quedó de terapia con el psicólogo porque realmente pensamos que ese sería el fin, a nosotros nos ayudó a salir una familia que pasaba por ahí y en la orilla una motocicleta que mandó la agencia fue la que nos sacó, buscamos abogados en la ciudad porque no queremos que esto le pase a alguien más, sin embargo, no nos ayudaron porque indicaron que es muy difícil ganar un pleito con los lancheros y más porque este tipo de embarcaciones están prohibidas, algo que no sabíamos".



Finalmente, el turista le aseguró a RCN Radio que, "no hice esa denuncia en mis redes para dañar la imagen de la ciudad, sino para que quienes viajen logren tener en cuenta este tipo de hechos y no compren en agencias que no estén verificadas de vender toures o que por lo menos las autoridades hagan algo para que esto no vuelva a pasar, porque no se lo deseo a nadie".



Por su parte, el capitán de navío Javier Gómez Torres del Puerto de Cartagena señaló que, "nosotros estamos trabajando en controles administrativos y coordinación para garantizar una temporada de vacaciones segura principalmente en el mar, la seguridad en la navegación y la protección del medio marino. Se reforzarán los controles con inspectores distribuidos en todos los muelles públicos de la ciudad, así como rondas satélites vía marítima y terrestre".



"Para esta temporada tenemos registradas más de 400 lanchas que estarán en circulando en la Bahía de Cartagena y en la Zona Insular, así mismo, invitamos a todas las autoridades y al gremio de cartageneros a contribuir de manera responsable para lograr una temporada turística segura, invitando a los usuarios a adquirir sus paquetes y servicios de transporte marítimo con empresas legalmente constituidas, las cuales deben salir de los puntos autorizados para poder cumplir con todas las medidas de seguridad y evitar este tipo de hechos".