"No tenía ninguna amenaza y ningún atentado en Paraguay": esposa del fiscal Pecci

La radio paraguaya Monumental AM 1080, tuvo uno de las primeras declaraciones de Claudia Aguilera, la esposa del fiscal Marcelo Pecci, tras el atentado que sufrió en Barú.

Aguilera aseguró que aunque su esposo era fiscal contra el crimen organizado, las drogas y el lavado de dinero, no habían tenido "ninguna amenaza y ningún atentado en Paraguay".

Esto lo dijo mientras relataba al periodista de Monumental AM 1080 que aun esperaba a la policía en la Isla de Barú, en la playa privada del hotel Decameron, en donde "le dispararon y se fueron (...) no hay información de la lancha. Un guardia quiso acercarse pero le dispararon, no sé si está vivo a o no".

