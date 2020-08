No vamos a aceptar como solución dos meses de salario: médicos en Valledupar

Tras varias mesas de dialogo con las autoridades en salud de orden nacional y departamental, el personal médico del Hospital Rosario Pumarejo de López se mantiene en huelga de hambre hasta que exista una solución que convenga a todos los afectados.

Para los representantes del cese de actividades, el pago de dos meses de salario que prometió la Gobernación del Cesar no compensa la crisis financiera que viven por el atraso de hasta de 11 meses de su salario.

“No son propuestas claras y tampoco la solución a una deuda tan grande, persistimos en la huelga de hambre porque no estamos de acuerdo con la masacre laboral, desde noviembre de 2019 no ha quedado mal entonces ya no hay credibilidad”, aseguró Luis Eberto Gómez, uno de los cuatro profesionales de la salud que permanece en huelga de hambre.

Otra de las peticiones de los médicos para acceder a retomar las labores, es que se reintegre a las enfermeras que según ellos fueron despedidas injustificadamente del hospital de mayor nivel de la capital del Cesar.

Por su parte la Gerente del hospital afirmó que la situación financiera que atraviesa el centro médico no es un problema que puedan solucionar con recursos propios.

“Esta situación de crisis no se soluciona de un día para otro, yo no tengo desde la gerencia la solución, ya en mesa de trabajo con el Viceministro de Salud se comprometieron a girar en un término de un mes alrededor de 19.000 mil millones de pesos para continuar con los pagos”, agregó Jackelin Enríquez gerente del Hospital Rosario de López.

Cabe destacar que en medio de la tensión, continúan las denuncias por el presuntos casos de 'paseo de la muerte' al que estarían siendo sometidos los pacientes que ingresan al hospital en cese de actividades. El personal médico insiste en afirmar que están atendiendo urgencias vitales.