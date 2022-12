Novia de ladrón abatido en robo en Barranquilla envía duro mensaje: "No pensaste en nuestro hijo"

Esta semana la tranquilidad de Barranquilla se vio interrumpida por una balacera en una relojería en el norte de Barranquilla, en la que dos ladrones trataron de cometer un millonario hurto, pero las autoridades reaccionaron rápidamente.

Los delincuentes atacaron al administrador del local conocido como Mundo Relojes y a los trabajadores que se encontraban allí y alcanzaron a llevarse 116 relojes, gafas, cuatro celulares y perfumes, objetos que estaban valuadas en cerca de los $100 millones. Cuando los delincuentes tenían todo listo para llevarse los objetos llego la Policía Metropolitana de Barranquilla y todo terminó en una balacera en la que uno de los delincuentes fue abatido y el otro fue capturad

El joven fallecido, que fue impactado por la fuerza pública, murió en un centro médico de la capital del Atlántico y fue identificado como Mateo Mejía Molina.

La novia y vecinos lo recuerdan

La corta vida de Mateo se vio interrumpida por su decisión de dedicarse a la delincuencia, lo cual han lamentado sus vecinos e incluso su novia, quienes según medios locales han compartido sentidos mensajes.

Yuneisy Rico, novia de Mejía Molina, le dedicó un duro mensaje al abatido delincuente."Hay mateo por qué no cogiste consejos por qué no pensaste en nuestro hijo como lo decía muchas veces ahora quien va a darle frente a Thiago que le diré cuando me pregunté por ti porque tú Mateo muchas veces te dije cambia mateo cambia no me escuchaste ahora mi hijo se quedó sin ti", escribió en un estado de Whatsapp revelado por Zona Cero Barranquilla.

Asimismo, varios medios locales reportaron que los vecinos de Mateo lamentaron su muerte dado que cuando era pequeño nadie imaginaba que su vida iba a terminar así dado que él soñaba con volverse beisbolista profesional en los Estados Unidos.

"Mateo, de niño fuiste un excelente pitcher, el béisbol era tu futuro. El señor perdone tus pecados. Sentido pésame para tus papás, Jehová les dé fortaleza", dijo una de sus vecinas. Días antes del atraco, Mejía Molina publicó un mensaje en el que presumía billetes y decía que no pararía de soñar: "Pronto no dejaré de zonyar (soñar)”, junto con una imagen en la que se encontraba con una bolsa negra llenos de fajos de billetes.

